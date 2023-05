Xem nhanh 20h ngày 2.5: Đồng loạt 'sờ gáy' lò độ xe | Ẩn họa từ 'chuồng cọp' chung cư cũ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 2.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bên trong các căn nhà tập thể đổ nát, nguy hiểm ở Hà Nội

Khu tập thể Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 1976, có nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân khu vực này. Những người dân vẫn đang “bám trụ” tại đây là tất cả các hộ tầng 1 của hai tòa nhà A, B.

Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều cơi nới diện tích, dựng các “chuồng cọp” để tận dụng không gian làm nhà tắm, làm bếp, chỗ phơi quần áo,… Tuy nhiên, việc này đã khiến không gian sống thêm rối ren, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đổ sập.

Các hộ dân đều nhất trí với việc di chuyển đi nơi khác để phá dỡ, xây lại khu tập thể. Mong muốn lớn nhất của người dân là việc triển khai cải tạo, xây mới dự án sẽ sớm được thực hiện.

Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra xử lý các lò độ xe

Nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, phòng chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vừa qua, PC08 đã tham mưu Công an TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò độ xe, các tiệm sửa xe nghi độ xe và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ độ xe trên địa bàn TP.HCM.

Tại hội nghị, Công an TP.HCM đã thống nhất thành lập 5 tổ kiểm tra cấp thành phố (gồm: lực lượng CSGT thuộc PC08, lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, cán bộ Phòng Tham mưu và các lực lượng nghiệp vụ khác) và các tổ kiểm tra thuộc Công an TP.Thủ Đức, công an 21 quận, huyện.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, trong ngày 26.4, các tổ công tác đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các lò độ xe, các tiệm sửa xe nghi độ xe và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ" xe theo địa bàn đảm trách được phân công.

Chàng trai mang diều khủng đến SEA Games 32: giấu vợ chi gần 4 tỉ cho đam mê

Anh Trần Duy Phúc, tên thường gọi là Phúc Râu, với niềm đam mê sưu tập và thả diều khổng lồ có tiếng tại TP.HCM, anh đã sở hữu hàng trăm con diều khổng lồ trị giá hàng tỉ đồng. Thậm chí còn đặt may và nhập từ nước ngoài về với giá hàng trăm triệu đồng mỗi con diều.

Anh Phúc cho biết, lúc rảnh rỗi thường cùng những người bạn đến các khu đất trống ở ngoại ô TP.HCM thả diều và hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ.

Để có được bộ sưu tập diều khổng lồ trị giá gần 4 tỉ đồng, người đàn ông 35 tuổi này nhiều lần không dám nói ra số tiền thật với vợ. Theo anh Phúc, chỉ khi thỏa sức với đam mê thì mới được thật sự là chính mình.

Hiện nay, không chỉ chơi diều siêu to để thỏa đam mê, Duy Phúc còn ấp ủ hy vọng đưa Việt Nam có tên trên bản đồ diều khổng lồ thế giới. Ngoài việc liên tục sưu tầm các loại diều khổng lồ mới, anh còn kết nối, tạo sân chơi cho những người cùng sở thích.

