Xem nhanh 20h ngày 25.1: Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao | Thái Lan dựng tượng Phật ở biên giới
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 25.1: Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao | Thái Lan dựng tượng Phật ở biên giới

TT Phát triển Nội dung số
25/01/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 25.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao của quân đội; Thái Lan dựng tượng Phật tại nơi dỡ tượng thần Vishnu ở biên giới, Campuchia lên tiếng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao của quân đội

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24.1 thông báo 2 vị tướng cấp cao của quân đội đang bị điều tra.

Theo thông báo, các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đang bị điều tra về nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Trương Hựu Hiệp (76 tuổi) là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông chuyên về công tác hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 2012 trong khi ông Trương Hựu Hiệp làm Phó chủ tịch từ năm 2017. Quân ủy Trung ương còn một phó chủ tịch là tướng Trương Thăng Dân, mới được bổ nhiệm vào tháng 10.2025 sau khi người tiền nhiệm bị điều tra.

Ông Trương đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 11.2025, khi ông có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Moscow.

Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập (62 tuổi) làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp từ năm 2022 và trở thành Ủy viên quân ủy Trung ương từ năm 2023.

Quân đội là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch trấn áp tham nhũng quy mô lớn do ông Tập Cận Bình chỉ đạo năm 2012.

Thái Lan, Campuchia lại tranh cãi vì dựng tượng ở biên giới

Quân đội Thái Lan ngày 24.1 xác nhận một tượng Phật đã được dựng lên tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia, tại nơi mà trước đó phía Thái Lan từng tháo dỡ tượng thần Vishnu hồi tháng 12.2025.

Campuchia và Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về vụ đặt tượng tại khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước, sau khi hai bên vào tháng 12 năm ngoái đạt được lệnh ngừng bắn song phương chấm dứt 3 tuần giao tranh.

Vào tháng 12.2025, lực lượng Thái Lan đã cho tháo dỡ tượng thần Vishnu của đạo Hindu tại vùng biên giới được người Thái gọi là An Ma, còn người Campuchia gọi là An Ses.

Thái Lan dựng tượng Phật tại nơi dỡ tượng thần Vishnu ở biên giới, Campuchia lên tiếng

Giới chức Campuchia lên án hành động trên, trong khi phía Thái Lan cho rằng đây là điều cần thiết để kiểm soát khu vực và không hề có ý định xúc phạm tín ngưỡng.

Theo AFP, Campuchia hôm 21.1 cho biết lực lượng vũ trang Thái Lan đã cho dựng một tượng Phật tại nơi đã dỡ tượng Hindu. Campuchia gọi đây là động thái không phù hợp với các biện pháp nhằm giảm leo thang theo thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

