Xem nhanh 20h ngày 25.12: Bắt Chủ tịch UBND tỉnh An Giang | Hà Nội sắp thu phí vỉa hè?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 25.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Chiều 25.12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Nguyễn Thanh Bình đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Hà Nội xem xét thu phí vỉa hè vào đầu năm 2024

Dự kiến vào tháng 1.2024, Hà Nội sẽ xem xét đề án quản lý lòng đường, vỉa hè đối với các tuyến phố đủ điều kiện để cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ.

. Trước đó, trả lời chất vấn của cử tri tại phiên họp chuyên đề của HĐND TP. Hà Nội , Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, các đơn vị chuyên môn đang xây dựng đề án quản lý lòng đường, vỉa hè