Xem nhanh 20h ngày 26.2: Vàng mini đắt khách, phố cá lóc giảm 'nhiệt' ngày vía Thần tài
TT Phát triển Nội dung số
26/02/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 26.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn; Ngày vía thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: 'Như mọi năm là kẹt xe rồi';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn

Từ sáng sớm 26.2 (mùng 10 tháng giêng - ngày vía Thần tài), thời tiết TP.HCM chuyển trời âm u và mưa to một vài nơi ở khu vực trung tâm, thế nhưng không ngăn được người dân đổ xô "săn" vàng. Nhiều cửa hàng vàng tại TP.HCM đông kín khách ra vào.

Bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao so với các năm trước, không khí mua sắm trong ngày vía Thần tài năm nay vẫn sôi động.

Tại nhiều cửa hàng vàng ở TP.HCM, khách ra vào tấp nập, không khí mua bán nhộn nhịp kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, năm nay xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ trong dòng người xếp hàng chờ mua vàng lấy vía đầu năm.

Bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao hơn so với các năm trước, sức mua vẫn rất ấn tượng. Thay vì chỉ tập trung vào vàng miếng truyền thống, nhiều khách hàng chuyển sang lựa chọn vàng trang sức nhờ tính ứng dụng cao, vừa có thể làm đẹp, vừa là tài sản tích lũy với mức giá “mềm” hơn.

Ngày vía thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: 'Như mọi năm là kẹt xe rồi'

Nếu như vàng là món quà cho tài lộc, thì cá lóc nướng lại là vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ Thần tài của người dân phương Nam. Ngay từ 2, 3 giờ sáng 26.2 (tức mùng 10 tháng giêng), "phố cá lóc" Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM đã đỏ lửa, có nơi thậm chí xuyên cả đêm, bắt đầu một ngày bận rộn nhất trong năm.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều chủ quán, không khí năm nay phần nào trầm lắng hơn khi lượng khách giảm so với mọi năm.

Năm nay, giá mỗi con cá lóc nướng trong ngày này thường tăng nhẹ so với ngày thường, dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng, nhưng người dân vẫn vui vẻ rút hầu bao với hy vọng một năm mới đủ đầy, sung túc.

Dù sức mua giảm, những bếp than trên đường Tân Kỳ Tân Quý vẫn đỏ lửa suốt đêm, giữ nhịp một nét văn hóa quen thuộc mỗi mùa vía Thần tài ở TP.HCM.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Vía Thần Tài mua vàng vía thần tài giá vàng cá lóc nướng vàng mini vàng trang sức
