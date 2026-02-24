Xem nhanh 20h ngày 24.2: Thực hư thủy triều đỏ ở bãi biển Gia Lai | Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc drone "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng.

Theo ghi nhận của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có nhiều dự án, đại lý kinh doanh bất động sản thực hiện quay video bằng thiết bị bay không người lái để quảng bá các dự án đất nền, khu đô thị ở phía nam và phía bắc trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đáng chú ý, một số clip được ghi nhận bay ghi hình trên trục tiếp cận hạ cánh (từ sông Thu Bồn đến đầu nam sân bay Đà Nẵng), hoặc trục cất cánh (từ vịnh Đà Nẵng đến đèo Hải Vân) là những khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn bay.

Từ đó, cơ quan chức năng đặt nghi vấn một số hoạt động quay clip quảng bá địa ốc có thể đã xâm phạm hành lang an toàn hàng không trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hư hiện tượng thủy triều đỏ tại bãi biển Gia Lai

Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng về hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện tại bãi biển thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cụ thể, trang Facebook Thông tin phường Hoài Nhơn Bắc đã đăng tải bài viết với nội dung "Thủy triều đỏ hay còn gọi là nở hoa của tảo xuất hiện tại biển Thiện Chánh".

Kèm theo bài đăng là một số hình ảnh bờ biển với làn nước chia làm hai màu nâu đỏ và xanh dương.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng Facebook. Nhiều người tỏ ra lo lắng về ảnh hưởng của hiện tượng trên đối với môi trường và đời sống của ngư dân vùng biển. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi video.

