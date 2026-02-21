Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 21.2: Hành khách vạ vật ở sân bay vì delay | Cửa ngõ phía tây TP.HCM đông đúc

‘Xem nhanh 20h’ ngày 21.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM; mùng 5 tết, hành khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì delay kéo dài;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM

Ghi nhận trong sáng và trưa 21.2, lượng lớn người dân quay lại TP.HCM khiến các trục đường chính dẫn vào trung tâm (cửa ngõ phía tây) trở nên đông đúc xe cộ. Tại tuyến Lê Khả Phiêu (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh cũ), ô tô khách và xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi nhau di chuyển.

Anh Trọng (ở Vĩnh Long), một tiểu thương tại TP.HCM, cho biết anh quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự định để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu kinh doanh.

"Tôi lên sớm nên dù đường sá có đông nhưng không kẹt xe. Mai là ngày nghỉ cuối cùng, chắc chắn xe cộ sẽ đổ về dữ dội và đi lại khó khăn hơn, nên tôi tranh thủ lên trước để vừa khỏe người vừa tránh được cảnh ùn tắc", anh Trọng chia sẻ.

Tại đường Kinh Dương Vương và khu vực trước Bến xe Miền Tây, lượng phương tiện cũng tăng cao rõ rệt. Bên trong bến, xe khách liên tục ra vào trả khách, tạo nên không khí khẩn trương. Tuy nhiên, theo quan sát, dù mật độ giao thông dày đặc nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Mùng 5 tết, hành khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì delay kéo dài

Sáng mùng 5 tết, ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục chật kín người. Ngay từ khu vực cửa vào, dòng hành khách đã nối dài, xếp hàng chờ làm thủ tục check-in.

Bên trong nhà ga, các quầy thủ tục luôn trong tình trạng quá tải. Hành khách nhích từng chút một theo hàng rào phân luồng. Nhiều người đứng đợi 1 tiếng 30 phút vẫn chưa hoàn tất thủ tục check-in. Nhiều hành khách hoàn tất thủ tục nhưng vẫn chưa thể lên máy bay, đành ngồi ở khu vực phòng chờ vì chuyến bay bị hoãn tới gần 3 tiếng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

