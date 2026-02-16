Xem nhanh 20h 29 tết: Tiểu thương bán hoa quyết không để bị ép giá | Chuyến xe vội về giao thừa





Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đón tết trên con đường ‘từng đau khổ’ Lò Lu: ‘Mừng lắm, ăn tết vui hơn’

29 Tết Nguyên đán 2026 - ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, con đường Lò Lu ở phường Trường Thạnh (TP.HCM) đã khoác lên mình diện mạo mới: Đường trải thảm nhựa bằng phẳng, rộng, đẹp và thông thoáng.

Lò Lu có lẽ là một trong những con đường ở vùng ven nổi tiếng nhất ở TP.HCM - không phải vì cảnh đẹp hay vì địa điểm check-in nào quen thuộc cả. Nó nổi tiếng vì được gắn với biệt danh “con đường đau khổ”.

Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên trong thời gian đường được nâng cấp, người dân hai bên đường lại khổ sở sống chung cùng bụi mù mịt. Đến đầu tháng 2 này, tình trạng bụi vẫn không đỡ cho đến khi Báo Thanh Niên phản ánh, ban quản lý và chủ đầu tư sửa chữa tuyến đường này đã rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục để hoàn thành sớm sửa chữa cho người dân đón tết trong không khí trong lành hơn.

Đoạn đường Lò Lu từ khúc giao với Nguyễn Xiển cho đến cầu Lấp gần như đã hoàn chỉnh cả mặt đường lẫn vỉa hè. Còn đoạn từ sau cầu Lấp đến cuối đường Lò Lu thì vẫn vỉa hè vẫn còn khá ngổn ngang. Tuy nhiên, người dân hai bên đường vẫn rất mừng khi được đón tết với con đường không còn vật liệu ngổn ngang và bụi mù mịt nữa.

Tiểu thương bán hoa thức thâu đêm chờ khách

Gần 23 giờ đêm 15.2.2026 (tức 28 tết Nguyên đán Bính Ngọ), dọc 2 tuyến đường Hoàng Hữu Nam và Nguyễn Văn Tăng (thuộc các phường Long Bình và Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), nhiều tiểu thương vẫn ngồi co ro bên những sạp hoa còn đầy ắp, mòn mỏi chờ khách.

Họ bắt đầu bày hoa ra bán từ khoảng ngày 23 tháng chạp. Thế nhưng đến sát thời điểm giao thừa, khi chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là phải dọn hàng, lượng hoa còn lại vẫn rất nhiều. Không khí mua bán vì vậy càng thêm nặng nề, bởi càng về khuya, khách càng thưa.

Tiểu thương thức thâu đêm 28 tết canh hoa, quyết không để bị ép giá: ‘Ép 1 năm được là ép hoài’

Anh Lê Hoàng Ân - vừa là người trồng vừa là người bán hoa tết - cho biết năm nay sức mua giảm rõ rệt dù giá hoa đã “mềm” hơn so với mọi năm. Suốt nhiều ngày qua, anh ăn ngủ ngay lề đường, mắc võng canh sạp, bám trụ thâu đêm suốt sáng. Đêm 28 tết cũng là đêm cuối cùng anh cố gắng trụ lại với mùa hoa tết.

Anh Ân thở dài: “Khách năm nay vắng, vắng người mua. Chắc do ảnh hưởng kinh tế, làm ăn khó khăn. Chắc bán cũng hết ngày mai, nếu hết sớm thì nghỉ sớm nhưng mà hơi khó. Nếu mà hàng mình trồng thì cũng có thể lời chút đỉnh, còn nếu hàng nhập thì hơi khó”.

Anh Lê Hoàng Ân mắc võng canh hoa ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo anh, những chậu hoa còn có thể dưỡng lại thì sẽ mang về chăm tiếp, còn những loại không thể giữ lâu thì đành trông chờ vào ngày cuối cùng để bán tháo, giảm lỗ.

Ở phía đối diện, sạp hoa của anh Lâm Thanh Cố cũng còn khá nhiều hàng. Đáng chú ý là cây bắp - loại cây kiểng đang được nhiều người săn tìm trong mùa tết năm nay - nhưng lại bán chậm hơn kỳ vọng. Anh Cố cho biết một trong những lý do khiến bắp khó bán là vì cây năm nay cao hơn 2 m, không phù hợp với không gian nhà phố nhỏ và đặc biệt là các căn hộ chung cư.

Anh Cố nói: “Năm nay cái bắp bán hơi chậm hơn so với mọi năm. Theo quan điểm của ông bà xưa, người ta bảo chắc như bắp nên cũng muốn năm mới làm ăn phát đạt. Nhưng năm nay chắc chỉ được khoảng 45-50% so với mọi năm. Tết này đợt này bán chậm quá”.

Theo anh, nếu tình hình không cải thiện, anh sẽ thức bán tới sáng rồi trưa 29 tết sẽ dọn hàng, tranh thủ về nhà chuẩn bị đón năm mới.

