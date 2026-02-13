Xem nhanh 20h ngày 26 tết: Mòn mỏi gọi xe công nghệ ngày cận tết | Thái Lan bắt nữ game thủ gian lận

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Càng cận tết, việc gọi xe công nghệ ở TP.HCM càng trở nên khó khăn. Khi nhiều tài xế rời thành phố về quê sớm, lượng xe hoạt động giảm rõ rệt, trong khi nhu cầu đi lại, giao nhận hàng hóa lại tăng vọt. Khách sốt ruột chờ xe, người bán hàng chật vật tìm tài xế, còn những người ở lại gần như phải chạy liên tục để kịp đáp ứng dòng đơn dồn dập cuối năm.

Khi nhiều tài xế rời thành phố về quê sớm, lượng xe hoạt động giảm rõ rệt, trong khi nhu cầu đi lại và giao nhận hàng hóa lại tăng vọt. Ở trung tâm thành phố bắt được một cuốc xe đã khó khăn, ở các vùng ven vào thời điểm này việc gọi được xe đôi khi là bất lực.

Khách sốt ruột chờ xe, còn những tài xế ở lại thì gần như phải chạy liên tục để kịp đáp ứng dòng đơn dồn dập cuối năm. Không ít người kinh doanh cũng phải xoay xở đủ cách để giao hàng, vì tìm được tài xế thời điểm này không hề dễ.

Theo Thairath, hôm nay 13.2, Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Theo truyền thông Thái Lan, lực lượng thuộc CIB thông qua Cục Trấn áp tội phạm đã triển khai chiến dịch mang tên “Ghost Buster - tạm dịch là trấn áp ‘người nhập hồn’, tiến hành khám xét và bắt giữ game thủ Tokyogurl và game thủ Cheerio vì liên quan hành vi gian lận trong môn thi đấu esports Arena of Valor (RoV) dành cho nữ.

Cả 2 bị cáo buộc vi phạm "Luật Tội phạm máy tính", với hành vi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật nhằm truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép dữ liệu được bảo vệ bằng biện pháp an ninh.

Bê bối xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao, ĐH Chulalongkorn.

Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện hành vi bất thường của Tokyogurl, khi cô liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại. Khi kiểm tra thiết bị, ban tổ chức phát hiện điện thoại có cài ứng dụng Discord và đang mở cuộc gọi với Cheerio.

Ngay lập tức, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Hệ quả kéo theo là Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải rút khỏi toàn bộ SEA Games 2025, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.

