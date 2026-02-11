Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM sương mù dày đặc, mát mẻ cả ngày: Người mưu sinh dễ thở, người du xuân thích thú

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung trở nên mát mẻ, dễ chịu. Sáng sớm và đêm khuya có phần se lạnh - điều vốn khá hiếm trong mùa khô. Đáng chú ý, nhiều ngày gần đây, sương mù dày đặc xuất hiện từ rạng sáng, có thời điểm kéo dài đến tận chiều.

Xem nhanh 20h ngày 11.2: TP.HCM vừa mù sương vừa mưa lớn trái mùa | Đơn kiện bóng đá Malaysia được gửi từ Việt Nam

Sáng 11.3.2026 (tức 24 tháng chạp năm Ất Tỵ), khoảng 5 giờ, một số khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa. Sau cơn mưa, lớp sương mù bao phủ khắp nơi. Từ 6 giờ sáng, tầm nhìn bị hạn chế do màn sương ẩm, khiến nhiều tòa nhà cao tầng chỉ còn hiện lên mờ ảo, phần đỉnh gần như bị che khuất.

Không khí se lạnh khiến người dân ra đường phải khoác thêm áo mỏng. Sự thay đổi này tạo nên cảm giác khác biệt so với những buổi sáng nắng gắt thường thấy của mùa khô phương Nam.

Với những người làm việc ngoài trời, đặc biệt là tài xế công nghệ, thời tiết mát mẻ mang lại cảm giác “dễ thở” rõ rệt. Không chỉ người mưu sinh, nhiều bạn trẻ tranh thủ du xuân sớm cũng tỏ ra hào hứng với kiểu thời tiết này. Trời mát khiến việc đi bộ, dạo phố, ghé các điểm chụp ảnh hay cà phê ngoài trời dễ chịu hơn, không bị “đuối” vì nắng gắt.

AFC xác nhận Việt Nam gửi đơn phản đối vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Vụ việc liên quan đến bê bối nhập tịch của Malaysia tiếp tục gây xôn xao dư luận khi Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận phía Việt Nam là bên đã gửi đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo ông Windsor, đơn phản đối được gửi đi ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jalil.

Ở trận này, thầy trò HLV Peter Cklamovski giành chiến thắng đậm 4-0, qua đó chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng trước tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, vấn đề về tư cách thi đấu hợp lệ của 7 cầu thủ mang dòng máu lai trong đội hình Malaysia đã bị đặt dấu hỏi.

Ông Windsor cho biết: "Do đây là giải đấu thuộc hệ thống AFC, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027, nên chúng tôi được FIFA thông báo về vụ việc. Ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, FIFA cho biết họ đang tiến hành điều tra 7 cầu thủ, bởi phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối".

Phát biểu của ông Windsor lập tức thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt khi xuất hiện những đồn đoán hướng về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

