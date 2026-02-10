Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 10.2: Sương mù dày, các chuyến bay tết ảnh hưởng ra sao? | Chiêm ngưỡng 'cụ' mai tiền tỉ ở Huế
Xem nhanh 20h ngày 10.2: Sương mù dày, các chuyến bay tết ảnh hưởng ra sao? | Chiêm ngưỡng 'cụ' mai tiền tỉ ở Huế

‘Xem nhanh 20h’ ngày 10.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Sương mù dày đặc, những chuyến bay tết nào bị ảnh hưởng?; những ‘cụ’ hoàng mai tiền tỉ khoe dáng trước Kinh thành Huế;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sương mù dày đặc, những chuyến bay tết nào bị ảnh hưởng?

Từ nay đến ngày 28.2 khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng với sương mù dày, mưa phùn và tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn.

Các sân bay như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) thường xuyên ghi nhận tình trạng tầm nhìn giảm thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh.

Trong điều kiện thời tiết không đạt tiêu chuẩn khai thác, chuyến bay có thể phải lùi giờ khởi hành, chờ cải thiện tầm nhìn hoặc chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị.

Khi các chuyến bay đến những sân bay bị ảnh hưởng bởi sương mù không thể cất, hạ cánh đúng kế hoạch, lịch khai thác chung có thể thay đổi do tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến giờ bay của nhiều chuyến trong ngày.

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu

Những ngày cuối năm, không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu trước Kinh thành Huế như được khoác lên mình "chiếc áo mới" rực rỡ bởi sắc vàng của hàng trăm tác phẩm hoàng mai (mai vàng xứ Huế) đang độ khoe sắc.

Những ‘cụ’ hoàng mai tiền tỉ khoe dáng trước Kinh thành Huế

Đây là điểm đến đang thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến thưởng lãm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

