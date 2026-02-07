Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man ở Hóc Môn

Liên quan đến vụ nhóm người hành hung học sinh, ngày 7.2, đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết công an xã đang vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm khoảng 5 - 6 người (là nữ giới) vây quanh trong một con hẻm. Sau đó, nhóm người này liên tục lao vào túm tóc, giật ngã nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đạp, đá túi bụi vào người nữ sinh.

Xem nhanh 20h ngày 7.2: Xác minh vụ học sinh bị hành hung ở Hóc Môn | Tướng cấp cao của Nga bị bắn ở Moscow

Đáng chú ý, mỗi khi thấy có người đi ngang qua, nhóm này tạm dừng lại để tránh bị chú ý, sau đó lại tiếp tục lao vào hành hung. Trong suốt 5 phút bị đánh đập, nạn nhân chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không thể phản kháng. Ngược lại, nhóm hành hung tỏ thái độ hả hê, cười đùa trong khi đánh đập nạn nhân.

Tướng tình báo Nga bị bắn tại Moscow

Ủy ban Điều tra Nga thông báo trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga, đã bị một tay súng bắn ngay bên ngoài nhà riêng tại Moscow trong ngày 6.2, theo đài RT.

Ông Alekseev bị thương và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau nghi án ám sát. Chưa rõ ai đứng sau vụ việc này.

Tướng cấp cao trúng nhiều phát đạn, Nga cáo buộc Ukraine ra tay

Ông Alekseev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với trùm đánh thuê Yevgeny Prigozhin, khi lực lượng Wagner của ông Prigozhin nổi loạn vào tháng 6.2023.

Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga đã bị ám sát từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Gần đây nhất là vụ đánh bom xe tại Moscow vào ngày 22.12.2025, khiến trung tướng Fanil Sarvatov, lãnh đạo Cục Huấn luyện tác chiến quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.