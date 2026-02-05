Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chính phủ tạm dừng Nghị định 46 đến hết ngày 15.4

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 ngày 26.1 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13 ngày 27.1 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Xem nhanh 20h ngày 5.2: Tạm dừng Nghị định 46 đến giữa tháng 4 | Cầu Rạch Ngang sắp về đích, chợ Thủ Đức giảm ngập?

Thời giam tạm ngưng Nghị định số 46 và Nghị quyết 66.13 cho đến hết ngày 15.4; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16.4.2026.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 ngày 2.2.2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4.2.

CAS sắp xử vụ nhập tịch, trận Malaysia - Việt Nam có nguy cơ thành trận thủ tục

Theo báo Harian Metro của Malaysia, tháng 2 được xem là thời điểm mang tính quyết định với đội tuyển Malaysia, khi họ phải đối mặt với phán quyết quan trọng từ CAS về vụ "nhập tịch lậu" 7 cầu thủ. Phiên điều trần được ấn định vào ngày 26.2.2026, dù quyết định cuối cùng có thể được công bố sau đó.

Trên sân cỏ, Malaysia vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong năm 2025 và đang tạm dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm.

Tuy nhiên, vụ bê bối nhập tịch khiến bức tranh thành tích của bóng đá Malaysia trở nên mong manh, khi nguy cơ bị xử thua ngày một rõ ràng.

CAS sắp xử vụ nhập tịch, trận Malaysia - Việt Nam có nguy cơ thành trận thủ tục

Harian Metro nhấn mạnh rằng nếu FAM và các cầu thủ thua kiện, AFC có thể xử thua Malaysia ở những trận đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Kịch bản này sẽ khiến đội tuyển gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé dự Asian Cup 2027, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự và chiến lược của HLV Peter Cklamovski.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.