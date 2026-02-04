Xem nhanh 20h ngày 4.2: Ông Lưu Tú Bảo sẽ bị dẫn độ sang Úc? | Công ty đồ hộp Hạ Long báo lỗ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đồ hộp Hạ Long báo lỗ lớn sau vụ án thịt heo nhiễm bệnh

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 192 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận thua lỗ sau thuế 9 tỉ đồng, giảm mạnh với khoản lãi 8 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý lỗ nặng nhất trong hàng chục năm qua của doanh nghiệp này.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt 663 tỉ đồng, giảm khoảng 3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của CAN chỉ đạt 1,9 tỉ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Đồ hộp Hạ Long đạt 391 tỉ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt khoảng 66 tỉ đồng. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tăng mạnh lên 243 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 72% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 4 lần, lên 36 tỉ đồng, cùng với nợ vay tài chính tăng hơn 70%.

Tòa án Liên bang Mỹ thông qua lệnh dẫn độ ông Lưu Tú Bảo

Theo hồ sơ công bố trên hệ thống Westlaw (2026 WL 249328), Thẩm phán liên bang Thomas S.Hixson đã ký văn bản "Chứng nhận khả năng dẫn độ gửi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, sau khi kết luận rằng các điều kiện pháp lý theo luật Mỹ và hiệp ước dẫn độ song phương đã được đáp ứng.

Tài liệu cho biết ngày 3.4.2025, Chính phủ Mỹ đã nộp đơn khiếu tố hình sự nhằm xin lệnh bắt giữ tạm thời ông Lưu Tú Bảo, người đang bị Úc truy nã. Lệnh bắt được ban hành cùng ngày để phục vụ cho quá trình xem xét dẫn độ.

Ông Lưu Tú Bảo lần đầu ra hầu tòa tại California vào ngày 30.6.2025. Đến ngày 11.8.2025, Úc chính thức gửi yêu cầu dẫn độ lên phía Mỹ, kèm theo bộ hồ sơ dày hơn 1.000 trang, đã được chứng nhận hợp lệ theo quy định của luật liên bang. Theo phía Úc, ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc một tội danh duy nhất: âm mưu nhập khẩu trái phép một lượng ma túy vào Úc mục đích thương mại, cụ thể là cocaine, trong giai đoạn từ tháng 9.2016 đến tháng 6.2017.

