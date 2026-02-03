Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 3.2: Miễn cưỡng đóng tiền rác tháng 13 | Khu ‘biệt thự triệu đô’ chờ thoát ngập

'Xem nhanh 20h' ngày 3.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thu tiền rác tháng 13: Miễn cưỡng đóng hoặc 'ăn tết' cùng rác; dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' tiến độ ra sao?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' tiến độ ra sao?

Tại Hà Nội, khu biệt thự tây hồ Tây, khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra… được gọi là "khu biệt thự triệu đô" nhưng thường bị ngập nước khi có mưa lớn. Sau trận mưa lịch sử tháng 9.2025, lý giải về việc khu vực này ngập lụt và thoát nước chậm, một cán bộ P.Phú Thượng cho biết, do chủ đầu tư khu đô thị này chưa xây dựng xong dự án trạm bơm tiêu Phú Thượng.

Những ngày đầu tháng 2.2026, dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng qua đê sông Hồng đang được gấp rút thi công nhằm chống ngập úng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 163 tỉ đồng, do Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long thực hiện, cắt qua đê hữu Hồng ở khu vực ngõ 146 đường An Dương Vương (thuộc phường Phú Thượng) ra sông Hồng.

Thu tiền rác tháng 13: Miễn cưỡng đóng hoặc 'ăn tết' cùng rác

Những ngày cận tết, bên cạnh nỗi lo chi tiêu, nhiều người dân tại TP.HCM phản ánh tình trạng một số người thu gom rác sinh hoạt yêu cầu đóng thêm tiền rác tháng 13, hoặc trực tiếp yêu cầu tiền tết. Việc thu tiền ngoài quy định khiến không ít hộ dân rơi vào thế khó xử.

Chiều 2.2, phóng viên Báo Thanh Niên đã đi đến một địa điểm đông dân cư ở TP.HCM. Qua ghi nhận phản ánh của người dân, việc thu thêm tiền không có thông báo chính thức, không hóa đơn, cũng không căn cứ rõ ràng. Nhiều người cho biết họ lúng túng khi phải lựa chọn giữa việc đóng thêm hay lo ngại sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

