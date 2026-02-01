Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 1.2: Xử lý thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm | Xác minh clip bốc đầu quảng cáo độ xe
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Xử lý thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm | Xác minh clip bốc đầu quảng cáo độ xe

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/02/2026 19:44 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 1.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xử lý nam thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm ở TP.HCM; Công an TP.HCM xác minh clip bốc đầu để quảng cáo cửa hàng độ xe;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xử lý nam thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm ở TP.HCM

Ngày 31.1, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ) vừa hoàn tất xác minh, xử lý một vụ sàm sỡ, quấy rối xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Theo điều tra, ngày 28.1, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận tin báo của chị D.B.T (23 tuổi) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay đụng chạm vào vùng ngực rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 45 ngày 16.1, tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu), khi nạn nhân đang đứng chờ người thân.

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Xử lý thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm | Xác minh clip bốc đầu quảng cáo độ xe

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn. Qua đó, công an xác định đối tượng liên quan là V.Q.K (26 tuổi), tạm trú tại địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ, quấy rối nêu trên. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dùng khẩu trang che biển số xe trước khi áp sát nạn nhân.

Công an TP.HCM xác minh clip bốc đầu để quảng cáo cửa hàng độ xe

Ngày 1.2, tài khoản mạng xã hội có tên "Duy Tay Ga" và "Nồi tay ga Gò Vấp 2" đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số nam thanh niên có hành vi nẹt ga, bốc đầu xe máy, biểu diễn trong khu dân cư.

Qua ghi nhận, nội dung kèm theo các đoạn clip và trang cá nhân này nhằm quảng bá hoạt động "độ nồi" và các dịch vụ liên quan tại cửa hàng độ xe.

Có thể kể đến một đoạn clip thể hiện nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, mặc áo công nhân sửa xe, có hành động nẹt ga, rồi bốc đầu xe, tông vào cổng rào.

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Xử lý thanh niên sàm sỡ cô gái trong hẻm | Xác minh clip bốc đầu quảng cáo độ xe - Ảnh 1.

Clip bốc đầu xe

Một đoạn khác thì một nam thanh niên che kín mặt, bốc đầu xe tay ga rồi nói "đó, vặn ga bự lên nghe anh em", kèm nội dung bài viết "nồi tay ga đủ mọi cấu hình, setup theo đúng nhu cầu anh em".

Một số đoạn khác lại quay cảnh bốc đầu xe tay ga trong hẻm, kèm nội dung: "Kỹ sư người ta thiết kế ra xe 2 bánh, còn mình cho ra đời xe đi 1 bánh nha anh em"...

Những đoạn clip này thu hút hàng ngàn lượt xem, lượt tương tác và bình luận.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

