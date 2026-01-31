Xem nhanh 20h ngày 31.1: Nhiều người lỗ nặng vì vàng | AFC ‘bật đèn xanh’ cho FAM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng giảm sâu, người mua xếp hàng dài trước cửa hàng vàng

Sau cú tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, giá vàng và bạc trong nước bất ngờ quay đầu giảm sâu theo đà rơi 'lịch sử' của thị trường thế giới. Chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng SJC đã mất gần 20 triệu đồng mỗi lượng, khiến nhiều người mua trước đó chịu lỗ nặng.

Trên đường Trần Nhân Tông (TP. Hà Nội), sáng 31.1, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ vào mua khi giá vàng, bạc giảm sâu. Dù thời tiết bắt đầu xuất hiện mưa, lượng khách vẫn không ngớt. Phần lớn người đến xếp hàng là để mua vàng, bạc; trong khi đó, khu vực dành cho khách bán lại khá thưa thớt, trái ngược với sự đông đúc tại lối vào mua.

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng tại TP.HCM, do giá vàng đảo chiều, rất đông khách tìm đến mua, bất kể là vàng miếng, vàng nhẫn trơn hay vàng trang sức. Tuy nhiên, do lượng vàng nhẫn có hạn, nhiều người đành chấp nhận ngồi bên ngoài chờ số, chờ vàng.

AFC 'bật đèn xanh': FAM hợp tác thì FIFA không đình chỉ

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định Bóng đá Malaysia sẽ không đối mặt nguy cơ bị FIFA đình chỉ, với điều kiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chấp thuận toàn bộ lộ trình cải tổ quản trị do AFC đề xuất và không có động thái phản kháng.

Chia sẻ với trang Metro tối 30.1, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết các biện pháp đang được áp dụng đối với FAM không phải là hình thức trừng phạt, mà là một quy trình cải thiện quản trị đã được AFC tham vấn và thống nhất trước với FIFA.

Theo ông Windsor, FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp vào quá trình tái cấu trúc của FAM, mà chỉ giữ vai trò giám sát chung, trong khi AFC được trao toàn quyền hỗ trợ và điều hành quá trình cải tổ.

