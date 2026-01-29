Xem nhanh 20h ngày 29.1: 6 vật nuôi có thể nhiễm virus Nipah | Dừng bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

6 loài vật nuôi này có thể nhiễm vi rút Nipah

Ngày 29.1, ông Phan Quang Minh, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi các địa phương trên phạm vi cả nước đề nghị chủ động triển khai biện pháp ngăn chặn virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, virus Nipah có ổ chứa tự nhiên là dơi ăn quả. Người có thể bị nhiễm virus thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết (nước tiểu, nước bọt), phân, chất thải của dơi nhiễm bệnh; qua thực phẩm như ăn trái cây hoặc uống nhựa cây (như nhựa cây chà là) bị nhiễm chất thải của dơi.

Tuy nhiên, ngoài lây truyền trên đàn dơi, virus Nipah có thể lây truyền thông qua vật chủ trung gian trên 6 loài vật nuôi: lợn, bò, dê, trâu, chó, mèo. Trong đó, lợn đóng vai trò là "vật chủ khuếch đại", sau đó lây sang người qua tiếp xúc gần với lợn bệnh hoặc giọt bắn từ đường hô hấp của lợn. Ngoài ra, các động vật nuôi khác như: trâu, bò, dê, ngựa, chó, mèo… đều có khả năng nhiễm virus Nipah.

Luật sư lý giải lý do 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được hoãn án treo

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli mới đây đã làm rõ nguyên nhân vì sao 7 cầu thủ nhập tịch lậu của đội tuyển Malaysia được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm thời hoãn việc chấp hành án treo giò 12 tháng do FIFA đưa ra.

Theo ông Nik Erman, khi xem xét yêu cầu hoãn án, CAS dựa trên ba yếu tố chính, và cả ba yếu tố này đều phải được đáp ứng thì cầu thủ mới có thể được chấp thuận.

Thứ nhất: Ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cầu thủ; Thứ hai: Đơn kháng cáo có cơ sở để xem xét; Thứ ba: Quyền lợi của cầu thủ cần được ưu tiên hơn trong giai đoạn này.

Ba yếu tố này theo ông Nik Erman là những nguyên tắc cơ bản trong luật khi xem xét việc hoãn thi hành.

Dù được tạm hoãn án, luật sư Nik Erman cho rằng việc sử dụng 7 cầu thủ này có mặt trong trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam vào tháng 3 tới vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Ông nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cần có xác nhận rõ ràng, chính thức từ FIFA, để tránh những rắc rối về pháp lý hoặc nguy cơ bị xử lý sau trận đấu.

