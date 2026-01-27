Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Bộ Công an phát động toàn dân cung cấp thông tin

Chiều 27.1, Bộ Công an phát thông báo phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Theo Bộ Công an, lúc 16 giờ ngày 19.1, có 2 nghi phạm mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab, sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12 và mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng giao dịch Trà Bá Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai đóng tại 133 Trường Chinh (P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Xem nhanh 20h ngày 27.1: Virus Nipah nguy hiểm thế nào? | Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Tại đây, cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 nghi phạm vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an xác định 2 nghi phạm gây án là nam giới, từ 18 - 40 tuổi, một nghi phạm cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; nghi phạm còn lại cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Virus Nipah nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Virus Nipah bùng phát lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia và Singapore. Sau đó, tiếp tục xuất hiện tại Nam Á và Philippines, cho đến nay, các đợt bùng phát chủ yếu ở khu vực Nam và Đông Nam Á.

Rất khó phát hiện sớm một người bị nhiễm virus Nipah vì các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thời gian ủ bệnh thường từ 4 đến 21 ngày.

Giai đoạn đầu: Khi nhiễm Virus Nipah sẽ xuất hiện các triệu chứng giống cúm đột ngột như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp có thể kèm theo ho, khó thở hoặc viêm phổi.

Virus Nipah nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Biến chứng nghiêm trọng: Đặc trưng nhất khi nhiễm Virus Nipah là tình trạng viêm não. Các triệu chứng thần kinh như lú lẫn, co giật, thay đổi ý thức hoặc hôn mê có thể xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần. Một số bệnh nhân cũng có thể bị viêm màng não.

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40 - 75% tùy theo chủng và đợt bùng phát. Những người may mắn sống sót có thể phải chịu các di chứng thần kinh như co giật hoặc thay đổi tính cách. Thậm chí, viêm não có thể tái phát sau nhiều tháng do virus tái hoạt động.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.