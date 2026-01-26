Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 26.1: Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm | Người trồng mai chờ cú hích phút chót
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 26.1: Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm | Người trồng mai chờ cú hích phút chót

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/01/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 26.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về:TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm; Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phân đoạn của tuyến metro số 2 tại TP.HCM, dài hơn 6 km, gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, hoàn toàn đi ngầm.

Hướng tuyến đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm theo quy hoạch sẽ đi theo đường Hàm Nghi chạy ngang qua sông Sài Gòn rồi đi tiếp theo đường Mai Chí Thọ và kết thúc tại ga Thủ Thiêm. Đây là một trong số các công trình đang được lên kế hoạch động thổ, khởi công và khánh thành ngày 9.2, triển khai và hoàn thành giai đoạn từ nay đến 2030.

Xem nhanh 20h ngày 26.1: Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm | Người trồng mai chờ cú hích phút chót

Xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND TP.HCM đồng ý giao Thaco tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật. 

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Những ngày cận Tết Bính Ngọ tại làng mai vàng Bình Lợi, nơi từng được xem là “điểm hẹn” của người chơi mai... không khí năm nay lại trầm hơn hẳn.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Theo ghi nhận, lượng khách ra vào thưa hơn, xe tải chở mai cũng ít hơn so với cùng thời điểm các năm trước. Nhiều chủ vườn cho biết sức mua giảm, giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí đầu tư chăm mai vẫn cao, công chăm vẫn nặng.

Người trồng mai ở đây không chỉ lo chuyện bán được hay không, mà còn canh từng đợt thời tiết, từng nhịp nở của hoa, bởi chỉ cần lơ là sau 1 cơn mưa bất chợt... là cả mùa tết có thể coi như thất bát.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 23.1: Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV

Xem nhanh 20h ngày 23.1: Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV

‘Xem nhanh 20h’ ngày 23.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Xem nhanh 20h ngày 24.1: Hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài | U.23 Việt Nam mang huy chương trở về

Xem nhanh 20h ngày 25.1: Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao | Thái Lan dựng tượng Phật ở biên giới

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ THACO metro bến Thành - Thủ Thiêm người trồng mai Làng Mai Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận