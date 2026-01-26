Xem nhanh 20h ngày 26.1: Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm | Người trồng mai chờ cú hích phút chót

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phân đoạn của tuyến metro số 2 tại TP.HCM, dài hơn 6 km, gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, hoàn toàn đi ngầm.

Hướng tuyến đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm theo quy hoạch sẽ đi theo đường Hàm Nghi chạy ngang qua sông Sài Gòn rồi đi tiếp theo đường Mai Chí Thọ và kết thúc tại ga Thủ Thiêm. Đây là một trong số các công trình đang được lên kế hoạch động thổ, khởi công và khánh thành ngày 9.2, triển khai và hoàn thành giai đoạn từ nay đến 2030.

Xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND TP.HCM đồng ý giao Thaco tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Làng mai vàng Bình Lợi bán chậm giáp Tết Bính Ngọ: Chủ vườn thấp thỏm chờ 'cú hích' phút chót

Những ngày cận Tết Bính Ngọ tại làng mai vàng Bình Lợi, nơi từng được xem là “điểm hẹn” của người chơi mai... không khí năm nay lại trầm hơn hẳn.

Theo ghi nhận, lượng khách ra vào thưa hơn, xe tải chở mai cũng ít hơn so với cùng thời điểm các năm trước. Nhiều chủ vườn cho biết sức mua giảm, giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí đầu tư chăm mai vẫn cao, công chăm vẫn nặng.

Người trồng mai ở đây không chỉ lo chuyện bán được hay không, mà còn canh từng đợt thời tiết, từng nhịp nở của hoa, bởi chỉ cần lơ là sau 1 cơn mưa bất chợt... là cả mùa tết có thể coi như thất bát.

