Xem nhanh 20h ngày 28.1: BS Trương Hữu Khanh phân tích về virus Nipah | Khu vực chợ Bến Thành khác lạ khi sơn mới
Xem nhanh 20h ngày 28.1: BS Trương Hữu Khanh phân tích về virus Nipah | Khu vực chợ Bến Thành khác lạ khi sơn mới

‘Xem nhanh 20h’ ngày 28.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hình ảnh khu vực chợ Bến Thành khác lạ sau khi sơn mới; BS Trương Hữu Khanh virus Nipah nguy hiểm, không đặc hiệu chữa trị nhưng khó lan rộng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

BS Trương Hữu Khanh: Virus Nipah nguy hiểm, không điều trị đặc hiệu nhưng khó lan rộng

Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nguy cơ virus này lan rộng trong cộng đồng không quá cao nếu được phát hiện sớm và kiểm soát đúng cách.

Việc hiểu rõ con đường lây truyền, mức độ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa là yếu tố then chốt giúp người dân tránh hoang mang và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Thông qua phân tích chuyên môn, TS-BS Trương Hữu Khanh giúp làm rõ mức độ nguy hiểm của virus Nipah, cơ chế lây truyền từ động vật sang người và giữa người với người, đồng thời nhấn mạnh về mức độ xuất hiện bệnh tại Việt Nam.

Hình ảnh khu vực chợ Bến Thành khác lạ sau khi sơn mới

Ngày 19.1, ở khu vực quảng trường, xung quanh chợ Bến Thành các đơn vị thi công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã giăng dây, dựng hàng rào chắn để tập trung công việc chỉnh trang. Sau hơn một tuần thi công chỉnh trang, khu vực quảng trường và chợ Bến Thành đã khoác lên mình diện mạo mới. Những thay đổi về màu sắc, họa tiết và không gian xung quanh tạo nên hình ảnh khác lạ của ngôi chợ biểu tượng ở trung tâm TP.HCM.

Các công nhân cùng nhiều xe nâng cũng được huy động đa phần tập trung sơn lại phần mái, mảng tường, lam, bó vỉa hè, lót lại những phần gạch vỉa hè hư hỏng cho ngôi chợ nổi tiếng nằm tại trung tâm TP.HCM này.

Theo phương án chỉnh trang đã được Sở Xây dựng thống nhất, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn mới tường ngoài chợ, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí, thay thế đèn chiếu sáng tường ngoài chợ bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nút giao thông tại quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn vạch kẻ đường, lối đi, trang trí quảng trường trước chợ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

