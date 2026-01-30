Xem nhanh 20h ngày 30.1: ‘Tổng tài’ Nguyễn Văn Thiên lãnh án | Nguy cơ lây lan virus Nipah ở Ấn Độ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Tổng tài' Nguyễn Văn Thiên bị tuyên 24 tháng tù

Chiều 30.1, sau gần một ngày xét xử, TAND khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại Hà Nội) 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) 6 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thiên được mạng xã hội gọi là "tổng tài", liên quan đến vụ chỉ đạo đánh người tại quán cà phê từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9.2025.

Virus Nipah ở Ấn Độ: WHO nói gì về nguy cơ lây lan?

Ấn Độ đã phát hiện 2 nhân viên y tế tại bang Tây Bengal (miền đông nước này) bị nhiễm virus Nipah vào cuối tháng 12.2025 và đang điều trị tại bệnh viện.

"WHO đánh giá nguy cơ lây lan thêm từ 2 ca bệnh này là thấp. Chưa có bằng chứng về việc gia tăng lây lan từ người sang người", WHO trả lời Reuters ngày 30.1. Bên cạnh đó, tổ chức này bổ sung rằng Ấn Độ có đủ năng lực để khống chế những đợt bùng phát dịch như vậy, đồng thời, WHO cũng đang phối hợp với cơ quan y tế quốc gia Nam Á.

Hai trường hợp tại Tây Bengal là đợt bùng phát thứ 7 được ghi nhận tại Ấn Độ và thứ 3 tại tiểu bang. Hai lần trước đó là vào các năm 2001 và 2007 tại các huyện giáp Bangladesh. WHO cho hay Bangladesh gần như năm nào cũng báo cáo những đợt bùng phát.

