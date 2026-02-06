Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 6.2: Thưởng 5 người dân giúp phá vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kéo dài metro số 1 tới Long Thành
Xem nhanh 20h ngày 6.2: Thưởng 5 người dân giúp phá vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kéo dài metro số 1 tới Long Thành

06/02/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thưởng nóng 5 người dân giúp phá án nhanh; chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thưởng nóng 5 người dân giúp phá án nhanh

Ngày 6.2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức trao thưởng của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai vào chiều 19.1.

Chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành

Theo quyết định khen thưởng, 5 người dân đã cung cấp thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng công an nhanh chóng truy bắt các nghi phạm cướp ngân hàng.

Mỗi người được thưởng 5 triệu đồng, gồm: ông H.T.H (ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); ông N.V.C (ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); ông T.V.H (ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); ông V.D.T (ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.V.A (ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành

HĐND TP.HCM khóa X vừa thông qua nghị quyết thực hiện dự án kéo dài tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

Chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km, gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1, từ ga SO đến ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai khoảng 6,1km (trong đó đoạn tuyến qua địa bàn TP.HCM khoảng 1,1 km); Đoạn 2 từ ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) dài khoảng 28,2 km; Đoạn 3 - đoạn vào sân bay dài khoảng 7,1 km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến là 120 km/giờ (90 km/giờ trong hầm), tốc độ vận hành tối đa là 110 km/giờ (80 km/giờ trong hầm).

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

