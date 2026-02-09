Xem nhanh 20h ngày 9.2: Cá chép rớt giá trước lễ ông Táo | Đề nghị truy tố tài xế ‘chuyến xe bão táp’ Đồng Tháp

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cá chép đỏ rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở quyết không bán rẻ

Một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa lái buôn và tiểu thương diễn ra ngay tại Chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, thành phố Hà Nội), vào sáng sáng 9.2.2026 (tức 22 tháng chạp). Khi khách vừa chọn xong cá, nhân viên của một sạp cá bất ngờ đổ toàn bộ cá đã lựa lại vào chậu lớn. Lý do rất đơn giản là không chấp nhận mức giá bị trả thấp.

Đây không phải là cảnh hiếm gặp tại chợ cá Yên Sở những ngày cận lễ ông Công ông Táo. Giá cá chép đỏ năm nay giảm sâu so với năm ngoái, nhưng không phải lái buôn nào cũng sẵn sàng bán rẻ.

Chợ cá Yên Sở được xem là một trong những chợ cá lớn nhất Hà Nội. Càng sát ngày 23 tháng chạp, nơi đây càng nhộn nhịp, bất chấp thời tiết mưa rét, nhiệt độ chỉ khoảng 12 - 13 độ C. Từ tờ mờ sáng, các tiểu thương đã đổ về để chọn cá chép đỏ, sau đó phân phối đi khắp các chợ lớn nhỏ trong thành phố.

Theo ghi nhận, cá chép đỏ năm nay có giá dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/kg, chỉ bằng khoảng hai phần ba so với cùng thời điểm năm ngoái. Cá chủ yếu được vận chuyển từ Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình về Hà Nội.

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa đón khách. Những ngày này, các công nhân đang khẩn trương tiến hành thi công đường hoa Nguyễn Huệ đang được tiến hành. Với chủ đề 'Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình', mỗi linh vật đều yêu cầu độ hoàn thiện tuyệt đối.

Cao 7 m, nặng tới 2 tấn, chiến mã này không chỉ là một mô hình tĩnh, mà là một kỳ quan cơ khí với hệ thống máy móc chuyển động phức tạp ẩn sâu bên trong lớp vỏ mút xốp.

Linh vật ngựa này đã được đưa ra lắp đặt tại tại cổng chào của Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) 2026 . Du khách sẽ được chiêm ngưỡng một 'siêu phẩm' chưa từng có: Linh vật ngựa khổng lồ lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng cưỡi về trời.

