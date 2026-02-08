Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 8.2: Chưa đến tết đã ‘cháy’ vé trở lại TP.HCM | Nhà vườn lo hoa tết khó bán
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.2: Chưa đến tết đã ‘cháy’ vé trở lại TP.HCM | Nhà vườn lo hoa tết khó bán

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/02/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 8.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chưa đến tết nhưng vé máy bay trở lại TP.HCM đã "cháy"; Hoa Tết Bính Ngọ 2026: Nỗi lo kép từ nhà vườn và tiểu thương;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chưa đến tết nhưng vé máy bay trở lại TP.HCM đã "cháy"

Theo khảo sát trên các hệ thống bán vé, các đường bay như Đà Nẵng - TP.HCM, Vinh - TP.HCM, Huế - TP.HCM hay Buôn Ma Thuột - TP.HCM trong các ngày từ mùng 4 tết đến mùng 7 hoặc mùng 8 tết đều nhanh chóng kín chỗ.

Xem nhanh 20h ngày 8.2: Chưa đến tết đã ‘cháy’ vé trở lại TP.HCM | Nhà vườn lo hoa tết khó bán

Ở một số khung giờ thuận lợi, vé đã “cháy” hoàn toàn; trong khi những chuyến còn sót lại có giá phổ thông lên tới 10-12 triệu đồng, thậm chí cao hơn ở các hạng vé linh hoạt hoặc thương gia. Giá cao, thời gian bay còn lâu hơn bình thường rất nhiều. Đơn cử như đường bay Vinh - TP.HCM, thông thường bay trong khoảng 2 giờ đồng hồ nay có thể lên tới 10, 20 tiếng thậm chí 30 tiếng.

Tình trạng này khiến không ít người lao động, đặc biệt là người trẻ làm việc tại TP.HCM, rơi vào thế bị động. Với mức giá vé máy bay có thể tương đương hoặc vượt quá một tháng lương, nhiều người buộc phải chuyển sang phương án di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa, hoặc chấp nhận xin lùi ngày quay lại làm việc sau tết.

Làm nhang tết ở TP.HCM: Người già mong người trung niên giữ nghề

Không ồn ào như tiếng rao ngoài chợ, không rực rỡ như đèn hoa phố xá, nhưng chỉ cần đi ngang qua cung đường Mai Bá Hương (Bình Chánh cũ, TP.HCM) những ngày giáp tết, là thấy tết như đã đứng ngay trước cửa, bởi 1 mùi hương rất lạ.

Đó là mùi nhang mới se, mùi bột còn ấm tay và mùi nắng hanh trên những phên tre phơi đầy trước ngõ.

Làm nhang tết ở TP.HCM: Người già mong người trung niên giữ nghề

Không còn nhộn nhịp như xưa, những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, cung đường Mai Bá Hương giờ chỉ còn một góc nhỏ gắn bó với từng cây nhang vàng. Ở đây, người ta vẫn thức từ sớm tinh mơ, làm miệt mài đến tối để kịp mùa nhang ngắn ngủi trong năm.

Trong nhịp hối hả ấy, có những người lặng lẽ bám víu lấy nghề vì tuổi cao sức yêu, nhưng cũng có người chăm chút từng bó nhang nhỏ không chỉ để bán, mà để giữ lại một phần ký ức … về tết … của rất nhiều người.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 7.2: Xác minh vụ học sinh bị hành hung ở Hóc Môn | Tướng cấp cao của Nga bị bắn ở Moscow

Xem nhanh 20h ngày 7.2: Xác minh vụ học sinh bị hành hung ở Hóc Môn | Tướng cấp cao của Nga bị bắn ở Moscow

‘Xem nhanh 20h’ ngày 7.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man ở Hóc Môn; Tướng cấp cao của Nga bị bắn nhiều phát ở Moscow;...

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Thưởng 5 người dân giúp phá vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kéo dài metro số 1 tới Long Thành

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ vé Tết giá vé tết giá vé vào TP.HCM Vé máy bay hoa tết thị trường hoa Tết Tết Nguyên đán nghề làm nhang làm nhang tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận