Xem nhanh 20h ngày 12.2: Chợ lá dong ế ẩm ngày cao điểm | 36 lộ trình tránh kẹt xe ngày tết ở TP.HCM

TP.HCM công bố 36 lộ trình tránh kẹt xe dịp Tết Bính Ngọ: Người dân lưu ý

Cận Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tại TP.HCM tăng đột biến, đặc biệt ở các cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga, sân bay và các tuyến trục chính; có thể xảy ra kẹt xe vào một số thời điểm.

Trong bối cảnh nhiều khu vực đang thi công, điều chỉnh hạ tầng giao thông, nguy cơ ùn ứ càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và trật tự an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã công bố 36 nhóm lộ trình phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế kẹt xe tại các điểm nóng trên địa bàn. Cụ thể mời quý vị theo dõi video.

Chợ lá dong TP.HCM vào ngày cao điểm tết vẫn ế ẩm: ‘Giờ này mọi năm 4-5 người bán không kịp’

Đã 24 -25 tháng chạp - thời điểm lẽ ra phải nhộn nhịp nhất mùa bán lá dong - nhưng chợ ngã ba Ông Tạ (TP.HCM) vẫn khá thưa khách. Dù lá đẹp, giá ổn định, nhiều tiểu thương thừa nhận sức mua giảm rõ rệt so với trước.

Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, các sạp lá dong đã bày sẵn lá, dây lạt và khuôn gói bánh. Lá được nhận xét đẹp, bản to, xanh đậm; giá 40.000-150.000 đồng/bó 50 lá tùy loại. Dây lạt 10.000-20.000 đồng/bó, khuôn 20.000-60.000 đồng/chiếc.

Dù giá ổn định và được xem là dễ mua, đến 24 tháng chạp lượng khách vẫn thưa hơn mọi năm. Nhiều tiểu thương lâu năm cho biết sức mua giảm dần qua từng năm. Chủ sạp - bà Hoàng Thị Đông - nói rằng những năm trước giai đoạn này thường rất đông, phải 4-5 người chặt lá vẫn không kịp, còn năm nay khách mua chậm; bà cho rằng kinh tế khó khăn dù lá dong không đắt và nhà nào cũng có nhu cầu, khách chủ yếu là đại lý và lò bánh lấy sỉ rồi bán lẻ.

Một số tiểu thương khác nhận định nguồn lá năm nay khan do bão lụt, trong khi người gói bánh ít đi nên hàng khó tiêu thụ. Bà Ngô Thị Hoa cho biết lượng mua của khách giảm mạnh, từ khoảng 1.000 lá xuống còn dưới 500 lá; doanh số của bà cũng giảm từ khoảng 1.000 thiên xuống còn 400 thiên nhưng vẫn ế, cảnh ngồi chờ khách diễn ra phổ biến.

