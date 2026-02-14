Xem nhanh 20h ngày 27 tết: Valentine cận tết, shop hoa ế ẩm | Ớt trái tim gây sốt ở Bến Bình Đông

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Valentine trùng 27 tết: Shop hoa than “chỉ bằng 1/10 năm ngoái”

Valentine 14.2 năm nay rơi đúng ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khiến thị trường hoa tươi tại TP.HCM kém sôi động rõ rệt. Nhiều cửa hàng cho biết lượng đơn giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 1/10 so với năm ngoái.

Tại tiệm hoa trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), chị Bích Trúc cho biết năm nay chỉ nhận khoảng hơn 10 đến 20 đơn. Chị nói: “Nó thua tầm 1/10 so với năm ngoái lận”. Do lượng khách ít, chị có thể tự xoay xở một mình, không cần tăng cường nhân viên như mọi năm.

Tương tự, bà Phạm Thị Liên Chi, chủ tiệm hoa hơn 20 năm tại TP.HCM, cho biết cửa hàng gần như không chuẩn bị riêng cho dịp Valentine vì sức mua rất thấp. Bà chia sẻ: “Nói chung lễ tình nhân năm nay bán một cách tự nhiên thôi… không bằng 1/10 hồi đó nữa”. Theo bà, sát tết khiến nhiều người ưu tiên mua sắm và về quê, học sinh, sinh viên cũng vắng mặt.

Ngoài sức mua giảm, chi phí vận chuyển cũng tăng do cận tết. Một số chủ shop cho biết giá ship có thời điểm gấp đôi ngày thường. Để hạn chế rủi ro, nhiều cửa hàng chuyển sang bán hoa len, hoa handmade do thời tiết TP.HCM nắng nóng khiến hoa tươi dễ héo.

Ớt trái tim 'gây sốt' ở Bến Bình Đông: Giá mềm, kiểu dáng lạ cực hút khách

Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đông (TP.HCM), bên cạnh mai vàng, cúc mâm xôi, nhiều người lại dừng chân trước một mặt hàng nhỏ nhưng hút khách: chậu ớt kiểng đỏ rực, có trái tròn lẳn, thậm chí uốn cong như hình trái tim.

Khi còn xanh, trái ớt đã chen chúc trên cành rất bắt mắt. Đến lúc chín, màu đỏ tươi nổi bật trên nền lá xanh khiến chậu ớt trở thành điểm nhấn lạ giữa chợ hoa.

Chị Hồng Ngọc (TP.HCM) cho biết chị mua ớt vì “nhìn cho nó tươi”, màu đỏ đẹp, giá lại chỉ 50.000 đồng/chậu. Theo chị, đặt trong nhà vừa vui mắt vừa có cảm giác “có trái cây ngày tết”.

Không chỉ để chưng, nhiều người chọn ớt vì nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn tiếp khách hay trước hiên nhà, vừa rẻ vừa dễ chăm. Sau tết, ớt còn có thể trồng tiếp hoặc hái ăn.

Anh Nguyễn Văn Khải (Bến Tre) cho biết gia đình anh mang lên chợ vài trăm gốc ớt. Theo anh, ớt kiểng dễ bán vì giá mềm, đẹp khi chín và “không bỏ phí” như nhiều loại hoa khác.

Chiều 26 tết, thêm nhiều ghe hoa tiếp tục cập bến. Với tiểu thương miền Tây, mùa hoa là cơ hội kiếm thu nhập nhưng cũng đầy nỗi lo chi phí tăng cao. Anh Khải cho biết riêng tiền ghe đã tốn khoảng 30 triệu đồng, đến 26 tết gia đình anh mới bán được khoảng 1/3 số hoa.

