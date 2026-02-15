Xem nhanh 20h ngày 28 tết: Metro số 1 vắng vẻ cận tết | Lạ kỳ cây mai ‘cũng biết buồn’ ở Đồng Nai

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Sau hơn 1 năm chính thức vận hành, metro số 1 đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc với rất nhiều người dân thành phố. Thời điểm này, lượng lớn người dân đã về quê đón tết hoặc đi du lịch nên lượng hành khách đi metro giảm đáng kể. Tại các điểm mua vé, chỉ có lác đác vài khách đến giao dịch.

Chiều từ Suối Tiên đi Bến Thành, lượng khách có dấu hiệu tăng hơn khi nhiều hành khách bắt đầu di chuyển vào trung tâm TP.HCM để du xuân, chụp ảnh. Nhiều du khách đến TP.HCM tham quan, du lịch dịp này cũng chọn metro số 1 là phương tiện di chuyển, vừa để ngắm cảnh thành phố vừa để trải nghiệm loại hình vận tải hiện đại này.

Đáng chú ý, trong những ngày bình thường, nếu hành khách không lên tàu từ bến đầu như ga Bến Thành hoặc ga Suối Tiên thì rất khó tìm được chỗ ngồi vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong ngày 28 tết, ngay cả khi lên từ các ga giữa chặng như Thủ Đức, Thảo Điền hay Ba Son, hành khách vẫn dễ dàng tìm được ghế trống. Nhiều khoang tàu thậm chí còn dư khá nhiều chỗ ngồi.

Không chỉ trong nhà ga, các điểm giữ xe tại các ga metro số 1 cũng còn nhiều chỗ trống, khác với cảnh thường xuyên quá tải vào ngày thường.

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai ra hoa trở lại sau 2 năm ‘tiếc thương’ ông chủ

Những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, thông tin cây mai hơn 70 tuổi ở xã Tân Phú (Đồng Nai, trước là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ) ra bông, sẵn sàng đón khách du xuân Bính Ngọ 2026. Theo bà chủ, có lẽ cây mai cũng biết buồn nên sau khi chồng bà mất, 2 năm liền cây mai không ra hoa, đến năm nay mới cho chơi trở lại.

Bởi vì đây là cây mai vô cùng đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc, riêng ở Đồng Nai chưa thấy có cây mai nào có thể sánh bằng. Nhiều năm trước đây, mỗi độ xuân về cây nở hoa vàng rực, người dân nô nức đến vui chơi, chụp ảnh.

Tuy nhiên trong 2 năm gần đây (xuân 2024 và 2025) cây mai đột nhiên không ra hoa, chỉ lác đác vài nụ, khiến cho không những chủ nhà mà cả nhiều người dân hụt hẫng, như thiếu đi một “gia vị” ngày tết. Thế nên, vào mùa xuân năm nay, cây mai trên đã cho hoa trở lại là một tin vui.

Theo quan sát, đây là cây mai trồng đất, đường kính (hoành) gốc hơn 80cm, từ gốc lên khoảng 0,5m thì cây mai chỉa ra vô số cánh bung xòe 4 phương 8 hướng.

Bà Nguyễn Thị Vui (chủ nhà) cho biết chiều cao của cây mai là 7 m, bề rộng tán cây cũng cỡ đó. Bà Vui cũng cho hay cây mai này do bố mẹ chồng trồng, bà không biết chính xác năm nào nhưng đến nay phải hơn 70 tuổi.





