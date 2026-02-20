Xem nhanh 20h ngày 20.2: Ga đi sân bay Tân Sơn Nhất kín người mùng 4 tết | Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mùng 4 tết, ga đi sân bay Tân Sơn Nhất kín người

Theo ghi nhận, sáng mùng 4 tết, tại ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay khởi hành trong khung giờ 8 -11 giờ có lượng khách tập trung đông nhất.

Nhiều gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới làm xong thủ tục kí gửi. Ở khu vực soi chiếu an ninh, dòng người xếp thành hàng dài và di chuyển nhích từng chút một.

Theo tìm hiểu, lượng khách tăng mạnh trong sáng mùng 4 tết chủ yếu do nhiều người chọn thời điểm này mới bắt đầu về quê ăn tết. Chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, ở Hà Nội) cho biết năm nay ở lại TP.HCM đến hết mùng 3 tết để bán hàng rồi mới về quê. Chú chuyên bán heo quay và gà cúng, những ngày cận và trong tết khách đặt mua nhiều nên hầu như không có thời gian nghỉ.

Đội tuyển Việt Nam trong năm mới: Cạnh tranh hơn, mạnh mẽ hơn

Năm 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình với lực lượng dày và cạnh tranh hơn nhờ sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch cùng lứa U.23 trưởng thành sau SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Đặc biệt, thành công của Xuân Son tại AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên ra sao nếu khai thác cầu thủ nhập tịch đúng cách. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam không chạy theo hướng nhập tịch ồ ạt để thắng nhanh, mà ưu tiên bổ sung có chọn lọc, nhằm gia tăng sức mạnh mà vẫn giữ được bộ khung nội binh.

Khác hẳn với năm 2025, khi đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì trụ cột chấn thương, phong độ sa sút và lớp trẻ chưa kịp trưởng thành, đội tuyển Việt Nam bước vào năm 2026 với diện mạo mới. Đây là đội bóng có chiều sâu lực lượng, có sự cạnh tranh quyết liệt và quan trọng nhất: gần như không có cầu thủ nào là “bất khả thay thế”.

Ở hầu hết vị trí đều có nhiều phương án đủ sức đá chính, giúp đội tuyển không còn phụ thuộc vào một cá nhân nào. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tính cạnh tranh nội bộ tăng mạnh, tạo nền tảng để đội tuyển Việt Nam trở nên ổn định và giàu sức cạnh tranh hơn trên mọi đấu trường.

