Xem nhanh 20h ngày 23.2: CSGT xuyên đêm bắn tốc độ trên cao tốc | Thanh Hóa thông tin vụ ngộ độc trứng cá cà rồng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 23.2: CSGT xuyên đêm bắn tốc độ trên cao tốc | Thanh Hóa thông tin vụ ngộ độc trứng cá cà rồng

TT Phát triển Nội dung số

23/02/2026 20:00 GMT+7

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/02/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 23.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính thức vụ ngộ độc do ăn trứng cá cà rồng; CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Ngày 23.2 (mùng 7 tết), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ chỉ trong ngày 22.2, tổng số tiền xử phạt lên đến 198,4 triệu đồng.

Theo CSGT, tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong được xem là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Thời gian gần đây, theo ghi nhận của Đội 6, lượng người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết tăng mạnh. Đáng chú ý, một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện tăng tốc để kịp quay đầu đón khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

CSGT bắn tốc độ xuyên đêm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, nhiều xe 'dính' phạt

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắn tốc độ 24/24 trên cả hai chiều tuyến; thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra để bảo đảm tính răn đe; tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm.

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính thức vụ ngộ độc do ăn trứng cá cà rồng

Ngày 23.2, Sở Y tế Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng và thịt cá cà rồng xảy ra tại một gia đình ở xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) vào ngày mùng 3 tết.

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 19.2 (mùng 3 tết), gia đình ông Q.V.H (ngụ thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) tổ chức ăn tết tại gia đình, tổng cộng có 18 người tham gia bữa ăn, trong đó có nhiều trẻ em.

Bữa ăn gồm món lẩu thịt trâu, thịt gà, trứng cá cà rồng, nem và giò. Đồ uống gồm rượu trắng và rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu và ngâm ủ.

Sau bữa ăn, đến 18 giờ cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) thăm khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc điều trị.

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính thức vụ ngộ độc do ăn trứng cá cà rồng

Đến 19 giờ cùng ngày, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng như nêu trên và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc điều trị, nâng tổng số người phải nhập viện lên 10 người. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong video. 

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

