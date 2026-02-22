Xem nhanh 20h ngày 22.2: Các cao tốc trở lại thành phố ít ùn tắc | Cập nhật vụ lật tàu hồ Thác Bà

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Mở rộng khu vực tìm kiếm 5 nạn nhân

Liên quan đến vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích, trưa 22.2, thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng), người trực tiếp chỉ huy lực lượng đặc công người nhái, cho biết, thời tiết tại hiện trường vụ lật tàu không mưa, có sương mù, độ sâu hồ khoảng 12 - 15 m.

Theo thượng tá Tuấn Anh, các chiến sĩ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 đã lặn vào trong tàu bị chìm nhưng không phát hiện thêm thi thể người bị nạn. "Chúng tôi đang mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân", thượng tá Tuấn Anh nói.

Tính đến 7 giờ 15 ngày 22.2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã vớt được thi thể nạn nhân cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi, trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Nạn nhân được phát hiện tại khu vực mũi tàu chìm.

Cục CSGT cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc

Theo Cục CSGT, tính đến 10 giờ 30 ngày 22.2 (tức mùng 6 tháng giêng), trên các tuyến cao tốc, các phương tiện giao thông vẫn đang di chuyển khá thuận lợi, giao thông cơ bản ổn định. Một số tuyến có lưu lượng xe tăng theo từng hướng đi nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời tiết có mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã bố trí 5 tổ tuần tra cơ động đảm bảo tuyến nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, hiện chưa ghi nhận vụ việc cần giải quyết.

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mật độ phương tiện ở mức bình thường, lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ các phương tiện di chuyển ổn định, mật độ chưa đông, giao thông thông suốt.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng lưu lượng phương tiện di chuyển vào phía nam rất đông; lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, điều tiết nên vẫn lưu thông bình thường.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây về TP.HCM mật độ đang tăng cao, đoạn từ Trung Lương về nút giao Tân An đông hơn, phương tiện di chuyển chậm nhưng đảm bảo. Hướng TP.HCM đi các tỉnh miền Tây mật độ khá đông nhưng lưu thông tốt.

Tuyến Bến Lức - Long Thành và tuyến Cần Thơ - Cà Mau mật độ xe trung bình, giao thông thông thoáng.

Tuyến Vân Phong - TP.HCM lưu lượng phương tiện đông tăng dần, đặc biệt hướng từ Nha Trang về TP.HCM.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn di chuyển ổn định, không ùn tắc.

