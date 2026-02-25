Xem nhanh 20h ngày 25.2: Người dân đi lễ chùa đông nghịt ngày vía Ngọc Hoàng | Mexico đảm bảo World Cup an toàn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dòng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày vía: Nắng gắt không ngăn được lòng thành

Sáng 24.2 (mùng 9 tháng giêng năm Bính Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách đổ về chùa Ngọc Hoàng (Q.1 cũ, TP.HCM) để cúng vía Ngọc Hoàng.

Từ sớm, dòng người đã đông kín khu vực trước cổng chùa Ngọc Hoàng, trên tay là nhang đèn, lễ vật,... ai nấy cũng kiên nhẫn chờ đến lượt vào chính điện thực hiện nghi thức chuyển vận, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và hanh thông cho năm mới.

Đến trưa cùng ngày, lượng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày càng đông. Dưới cái nắng oi ả của TP.HCM giữa trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trong trật tự, lặng lẽ giữ trọn sự thành kính.

Lực lượng chức năng cũng túc trực để điều tiết dòng người, đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh chùa. Bên trong chùa, người vào lễ được hướng dẫn di chuyển theo từng hàng để tránh chen lấn, xô đẩy.

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy

Ngày 24.2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này có “đầy đủ các bảo đảm” để tổ chức World Cup 2026 an toàn, sau khi cái chết của một trùm ma túy hàng đầu kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa tại nhiều khu vực.

Theo The Guardian, quân đội Mexico rạng sáng 23.2 đã tiến hành chiến dịch nhằm bắt giữ “El Mencho” - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel. Vụ đấu súng sau đó khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong khi đang được trực thăng đưa tới bệnh viện.

Ngay sau đó, các tay súng trung thành với El Mencho (tên thật Nemesio Rubén Oseguera Cervantes) đã phong tỏa gần 100 tuyến đường lớn, tấn công các căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia, đặc biệt tại các bang Jalisco và Michoacán. Ít nhất 25 binh sĩ và 34 tay súng cartel thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Đến ngày 24.2, tình hình phần lớn đã lắng xuống, dù truyền thông địa phương vẫn ghi nhận một số vụ việc rải rác trong đêm tại các khu vực nông thôn bang Jalisco.

