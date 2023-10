Xem nhanh 20h ngày 27.10: Lắt léo đường tẩu thoát vụ cướp ngân hàng | Bếp ăn trường bị tố có đồ ôi thiu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn: Lên mạng làm quen, rủ đi cướp

Ngày 27.10, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại H.Hóc Môn, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các loạt trinh sát vào cuộc, phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng.

Chỉ gần 1 ngày truy xét, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ Bình Dương) khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại H.Bến Lức, tỉnh Long An chuẩn bị trốn qua Campuchia và bắt Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre) khi đang lẩn trốn tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Các nghi phạm khai nhận với cơ quan công an, do rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau.

Khoảng đầu tháng 10.2023, các nghi phạm bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân. Theo đó, để thực hiện hành vi cướp, Mỹ mua 2 khẩu súng tự chế, trực tiếp khống chế bảo vệ rồi cướp tiền. Mỹ và Lợi sau khi cướp tiền thì tẩu thoát bằng xe máy khoảng 2 km, đến khu vực vắng vẻ thì phóng hỏa, đốt chiếc xe máy. Lúc này, Tuyền đợi sẵn dùng xe ô tô thuê chở cả hai tẩu thoát.

Bà Bưởi thu tiền tỉ nhờ trồng được bưởi da xanh trên đất bỏ hoang nhiễm phèn

Có một cơ duyên lạ lùng đối với người phụ nữ này, khi cuộc đời bà gắn liền với loại trái cây đúng như tên gọi của mình. Bà Hà Thị Bưởi (ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh,TP.HCM) đã làm điều không nhiều người làm được, đó là trồng bưởi da xanh trên đất nhiễm phèn.

Năm 2010, bà Bưởi khăn gói từ tỉnh Thái Bình vào TP.HCM lập nghiệp, nhìn thấy vùng đất rộng bạt ngàn nhưng lại bỏ hoang, bà quyết tâm khởi nghiệp với cây bưởi, đến nay đã được 13 năm.

Để cây bưởi có thể sinh trưởng và phát triển trong môi trường nắng nóng và khắc nghiệt này, bà Bưởi đã đầu tư hệ thống tươi tiêu, đào mương thoát nước. Đồng thời tiến hành rửa chua, xả phèn đất, khi đó cây bưởi mới có thể hấp thu nước và dinh dưỡng tốt nhất.

Bà Bưởi cho biết, cây bưởi khi đậu trái cần phải tỉa bớt trái và cành. Thêm vào đó, người trồng cần phải lưu ý sâu bệnh hại, bón phân hợp lý, đặc biệt là tăng cường bón phân hữu cơ, phân chuồng là chính.

