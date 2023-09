Xem nhanh 20h ngày 27.9: Đoàn xe đạp chặn taxi trên cao tốc | Giải pháp nào cho quảng cáo rác ở cột điện

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 27.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bốt điện, cột đèn ở Hà Nội bất được 'mặc áo giáp': Người thấy đẹp, người chê xấu

2 dãy bốt điện và 10 cột đèn chiếu sáng trên phố Nguyễn Thái Học vừa được khoác lên mình các lớp bảo hộ chắc chắn. Nhiều cột đèn chiếu sáng được ốp lớp cỏ nhựa xanh mướt. Bồn cây hai bên đường cũng có giao diện mới khi được bọc ốp kín mít xung quanh.

Đây là những hình ảnh mới lạ trong đợt chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Thái Học của UBND quận Ba Đình, được kỳ vọng sẽ làm đẹp thêm tuyến phố, đồng thời chống nạn bôi bẩn, quảng cáo, rao vặt.

"Sau khi cột điện được lắp những lớp vỏ mới thì mình cảm thấy nhìn rất là an toàn, nhìn đẹp hơn so với trước đây. Trên đấy không có những hình sơn và giấy quảng cáo dán lên nữa. Nếu như đủ chi phí hoặc được tài trợ chi phí thì mình nghĩ là nên nhận rộng mô hình này, bởi mô hình này làm cho cảnh quan đô thị đẹp, làm cho người dân an toàn đi lại và hạn chế được việc người dân dán những cái quảng cáo và vẽ lên, nhìn rất bẩn", anh Nguyễn Xuân Trường (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) cho biết.

Theo tìm hiểu, hạng mục này do UBND quận Ba Đình phê duyệt, thiết kế và đã được triển khai từ cách đây khoảng 1 tháng. Đến nay, nhiều hộ kinh doanh ven đường lại tranh thủ treo biển bán hàng lên bốt điện đã ốp nhựa. Cột đèn dù được quấn cỏ nhựa quanh thân cũng bị tận dụng làm giá treo đồ như thế này.

Nhóm người đi xe đạp trên cao tốc, chặn xe chửi bới tài xế taxi

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video clip ghi lại cảnh một đoàn người đi xe đạp chặn đầu, ép một xe taxi dừng lại trên đường Võ Nguyên Giáp (đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, Hà Nội) vì xích mích khi tham gia giao thông.

Theo người đăng tải, đoàn người đi xe đạp thể dục buổi sáng đã đi vào làn ô tô, xe taxi phía sau xin đường nhưng đoàn xe đạp không nhường nên dẫn tới xích mích.

Sáng 27.9, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT số 15 Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, sau khi nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT số 15 đã cử cán bộ xuống hiện trường để giải quyết, nhưng lúc này nhóm người đi xe đạp đã rời đi.

