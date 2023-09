Xem nhanh 20h ngày 26.9: Đại gia trúng đấu giá biển số bặt vô âm tín | Động thái vụ Trần Quyết Chiến bỏ giải

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Người trúng đấu giá hơn 32 tỉ đồng cho biển số 51K-888.88 vẫn ‘im hơi lặng tiếng’

Sáng 26.9, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, gồm luật Căn cước, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT Bộ Công an), đã thông tin và giải đáp một số thắc mắc của dư luận về việc đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đại tá Nhật, việc đấu giá biển số xe ô tô đã được tổ chức 4 ngày. Trong 4 ngày đấu giá đã đấu thành công 95 biển số với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 133 tỉ đồng, đây cũng là số tiền dự thu về.

Lồng đèn cá khổng lồ giá siêu cao, chi tiết 'nhỏ như hạt gạo' kỳ công thế nào?

Bỗn mẫu lồng đèn gồm lồng đèn Cá ngư long, Cử giải, Tiến sĩ giấy và Vọng nguyệt đều là những mẫu lồng đèn cổ xưa được phỏng dựng theo hình mẫu từ khoảng 100 năm trước, qua đôi bàn tay khéo léo của hai vợ chồng trẻ, chính là chị Nguyễn Thị Kim Thủy và anh Nguyễn Hoàng Sơn (cùng 31 tuổi), ở quận 3, TP.HCM.

Cặp vợ chồng 8X phỏng dựng lồng đèn cổ xưa từ 100 năm trước

Cùng tốt nghiệp khoa Thiết kế nội thất của Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, cả hai đã tận dụng kiến thức và niềm đam mê, yêu thích văn hóa truyền thống dân tộc để làm ra hàng trăm chiếc lồng đèn bắt mắt.

Quá trình làm nên những chiếc lồng đèn này cần sự tỉ mỉ và tập trung tuyệt đối từ người nghệ nhân. Mỗi đường nét và các chi tiết đều phải được làm hết sức cẩn trọng. Chị Thủy chia sẻ, có những chi tiết nhỏ như “hạt gạo” chỉ cần chút gió thổi là bay, vì vậy không gian làm việc phải kín gió. Qua nhiều lần thử đủ các loại vật liệu từ mây, tre, kẽm, chị Thủy chọn sợi trúc để làm khung sườn, các mối nối đều được uốn cong bằng nhiệt.

