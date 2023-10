Xem nhanh 20h ngày 28.10: Đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết | 20 năm chờ đổi màu dòng kênh đen

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Trưa 28.10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan.

Trong vụ án, C01 đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và 3 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán và 1 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sống chung với rạch Xuyên Tâm: Từ nơi bắt hến đến điểm ô nhiễm nhất TP.HCM

Rạch Xuyên Tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nặng nề nhất TP.HCM trong hơn 20 năm qua. Sau những lần ngưng rồi tái thực hiện dự án, đến đầu tháng 10.2023, UBND TP.HCM phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) qua 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp.

Tổng mức đầu tư dự án lên đến 9.664 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 6.339 tỉ đồng, còn lại là chi phí xây dựng và chi phí khác.

Nuôi giống gà Tây Bắc đen toàn thân 'khó tìm', chàng nông dân 8X lãi lớn

Năm 2005, anh Lê Đình Quý (ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) nhận thấy gà đen H’Mông là giống gà đặc sản, có tiềm năng kinh tế cao nên đã mạnh dạn thử sức chăn nuôi. Gia đình anh Quý cũng là một trong những hộ gia đình tiên phong đưa giống gà của vùng núi Tây Bắc về chăn nuôi tại địa phương.



Trang trại chăn nuôi gà đen H’Mông của anh Lê Đình Quý ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Ngọc Vũ

Anh nông dân 8X lãi lớn nhờ nuôi giống gà đặc sản màu lạ, giá bán cao ngất

"Con gà đen H’Mông này có đặc điểm là mào đen, mắt đen và có nhiều màu lông: đen, đỏ, trắng đen, vàng cũng có. Chân gà có 4 ngón, da cũng đen, xương đen, nội tạng cũng đen. Thịt gà thơm ngon, ngọt. Lần đầu tiên được ăn loại gà này vào năm 2005, mình thấy rất đặc biệt. Khi mình được thưởng thức con gà đen H’Mông hiếm có khó tìm này mình cũng muốn phát triển sản xuất đại trà để cho mọi người đều được thưởng thức. Giống gà ri lai mía bấp bênh theo thị trường, có lúc thắng to nhưng có lúc không có lãi. Chăn nuôi gà đen H’Mông này giá thành ổn định", anh Lê Đình Quý (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) cho biết.

