Xem nhanh 20h ngày 30.10: Miền Bắc sắp chuyển rét | Giải pháp nào cho vòng xoay 'tử thần'

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên, nền nhiệt giảm 10 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 4 - 5.11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5.11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên, nền nhiệt giảm 10 độ C từ ngày 5.11 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 - 21 độ C (giảm 10 độ so với những ngày cuối tháng 10). Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 16 - 18 độ C, tại Cao Bằng từ 17 - 20 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh không những gây rét ở miền Bắc mà còn gây mưa lớn ở miền Trung. Từ ngày 4.11, khu vực Bắc và Trung Trung bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cải tạo vòng xoay 'tử thần' Phú Hữu: Người dân mong ngóng vì quá ám ảnh với tai nạn

Vòng xoay Phú Hữu (TP. Thủ Đức, TP.HCM) được nhiều người xem là khu vực 'tử thần' do tình trạng giao thông phức tạp và thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Khu vực vòng xoay Phú Hữu thường xuyên chứng kiến cảnh dày đặc xe container, xe ben, xe bồn cỡ lớn do khu vực này gần các cảng. Lưu thông qua vòng xoay Phú Hữu cũng là nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Vòng xoay Phú Hữu (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đông đúc các loại phương tiện qua lại Ảnh: Võ Hiếu

Khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gần nhất là vụ xe bồn cán hai nữ sinh tử vong hôm 10.10. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra do lỗi phương tiện chạy không đúng làn, vượt sai, thiếu quan sát,...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên chiều ngày 28.10 đã có rất đông phương tiện chạy sai làn xe cơ giới ở vòng xoay Phú Hữu. Phương tiện lưu thông đã đồng nay còn hỗn loạn khiến chiếc biển báo giao thông dường như trở nên "vô hình".

Theo Công an TP.HCM, để giảm thiểu tai nạn ở khu vực này, ngoài việc CSGT phân luồng điều tiết ở các khung giờ cao điểm thì còn cần cải tạo vòng xoay.

