Xem nhanh 20h ngày 26.10: Miền Trung cấp tập ứng phó bão Trà Mi | Mẹ chồng gây sốt vì 'trẻ như cô dâu'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Trung cấp tập ứng phó bão Trà Mi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 26.10.2024, vị trí tâm bão Trà Mi (bão số 6) ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tương đương khoảng 103-117 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 6 ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, vào lúc 7 giờ sáng 27.10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ. Cường độ bão cấp 11, giật cấp 14.

Vào lúc 7 giờ sáng 28.10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, sau đó là đông nam. Mỗi giờ đi được 5-10 km. Vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung bộ. Cường độ bão cấp 9, giật cấp 11.

Lúc 7 giờ sáng 29.10, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung bộ. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Chủ tiệm vàng lên chức bà sui ở tuổi 38, dân mạng khen 'trẻ như cô dâu'

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tại lễ ăn hỏi của một cặp đôi ở Trà Vinh. Mẹ chồng trẻ trung, lên chức bà sui ở tuổi 38. Dù hơn con dâu 18 tuổi nhưng nhiều người nhầm tưởng mẹ chồng là nhân vật chính trong đám cưới hoặc hai chị em. Không chỉ gây "sốt" mạng về ngoại hình của mẹ chồng, đám cưới của cặp đôi còn khiến nhiều người trầm trồ khi có quà cưới "khủng".

Theo lời MC tại lễ ăn hỏi, mẹ chồng trao 26 cây vàng, 200 triệu tiền mặt, nhẫn kim cương. Cô dâu đeo vàng cưới trĩu cổ, dân mạng nhiệt tình "xin vía".



Chị Lanh (áo hồng) khiến nhiều người trầm trồ vì quá trẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Ngọc Mai bình luận: "38 tuổi người ta mang vàng đi rước dâu cho con trai, mình cũng bằng tuổi nhưng con đang học mẫu giáo". Bạn Lâm Trúc viết: "Chị ấy dễ thương lắm nhé, thường gọi khách bằng cục vàng, cục cưng, ở ngoài trẻ đẹp hơn trên video".

Mẹ chồng trong đám cưới đặc biệt đó là chị Bùi Thị Kim Lanh (38 tuổi, ở H.Duyên Hải, Trà Vinh). Chị Lanh cho biết, con trai năm nay 20 tuổi, con dâu cũng bằng tuổi. Được nhiều người gửi lời khen, chị Lanh nói rằng không có bí quyết đặc biệt để có vóc dáng cân đối như hiện tại.

Chị Lanh lên chức bà sui ở tuổi 38 ẢNH: NVCC

"Nếu khen mẹ chồng trẻ hơn so với tuổi là tôi rất vui nhưng hy vọng mọi người không so sánh, bình luận mẹ chồng trẻ hơn con dâu. Con dâu ít tuổi hơn tôi nhiều nên mẹ chồng không thể trẻ hơn con dâu được. Nếu so sánh sẽ tội nghiệp cho con dâu vì hai con mới là nhân vật chính trong đám cưới", chị Lanh chia sẻ.

