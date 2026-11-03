Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 1.1.2027

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành. Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 390.000 đồng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng.

Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng; vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tăng 340.000 đồng.

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu tháng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng tại vùng I; thấp nhất là 310.000 đồng, áp dụng tại vùng III.

Cùng với mức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1.1.2027.

Xem nhanh 20h ngày 3.11: Tăng lương tối thiểu vùng từ 2027 | Asian Cup 2027 dời lịch, đội tuyển Việt Nam đổi kế hoạch

Asian Cup 2027 dời lịch, VFF nói gì về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam

Ngày 3.11.2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028, thay vì từ ngày 7.1.2027 đến 5.2.2027 như kế hoạch ban đầu.

Theo AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn với Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF).

Asian Cup 2027 dời lịch, VFF nói gì về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam?

Trước thay đổi này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quỹ thời gian được kéo dài cũng tạo thêm điều kiện để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Theo VFF, ban huấn luyện có thể cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ. Qua đó, đội tuyển có thể tăng chiều sâu đội hình, hướng đến những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.