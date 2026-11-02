Xem nhanh 20h ngày 2.11: Kho phân bón giả chỉ tuyển người quen | Madam Pang chỉ đạo xử lý vụ HLV Park Hang-seo bị phân biệt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

ĐBSCL lũ rút nhanh, hạn mặn có thể cao hơn năm 2015-2016

Mực nước lũ trên sông Cửu Long đang rút và tiếp tục giảm nhanh trong các tháng đầu mùa khô năm nay, nguy cơ cao hạn mặn có thể tương đương với một trong những đợt hạn mặn lịch sử như mùa khô năm 2015 - 2016.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (SIWRP), đỉnh lũ chính vụ ở ĐBSCL xuất hiện trong tháng 10, ở mức thấp và rút nhanh. Cụ thể, tổng lượng lũ về đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 khoảng 290 tỉ mét khối thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 3% và năm 2025 đến 21%. Mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) hiện ở mức thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm và thấp hơn cả năm 2015. Nhận định đến cuối tháng 11 năm 2026, mực nước tại trạm này tiếp tục duy trì mức thấp. Bên cạnh đó, dung tích Biển Hồ (Campuchia) hiện ở mức thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm và năm 2025 khoảng từ 21 - 24%.

ĐBSCL lũ rút nhanh, hạn mặn có thể cao hơn năm 2015-2016

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc hiện ở mức thấp hơn nhiều cùng kỳ trung bình nhiều năm và năm 2025. Nhận định đến 30.11, mực nước Tân Châu dự báo đạt 1,85m, Châu Đốc đạt 1,9m, thấp hơn nhiều cùng kỳ trung bình nhiều năm và năm 2025.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 11.2026 -1.2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1- 20C.

HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc: Madam Pang lập tức ra chỉ đạo nóng

Trong thông báo của FAT ngày 2.11 cho biết: "FAT kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc trong cộng đồng bóng đá - dù xảy ra trên sân cỏ, trong khuôn viên sân vận động hay trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hành vi như vậy đi ngược lại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, hướng tới mục tiêu tạo ra sự thay đổi tích cực và nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá Thái Lan".

HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc: Madam Pang lập tức ra chỉ đạo nóng

"Trong trường hợp xảy ra các sự việc nêu trên, Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã chỉ đạo bộ phận quản lý giải đấu thu thập bằng chứng và ngay lập tức khởi động quy trình xem xét kỷ luật chính thức", thông báo FAT cho biết thêm.

Trước đó, ở trận đấu thuộc vòng 9 Thai League 2, HLV Park Hang-seo đã không giữ được bình tĩnh trước những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ CĐV trên khán đài. Chuyến làm khách của Kanchanaburi FC (đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt) trên sân Nong Prue của CLB Pattaya United đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 vào tối 1.11.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.