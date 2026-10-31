Xem nhanh 20h ngày 31.10: TP.HCM mưa trắng trời, QL50 ngập sâu | Mr Pips 'nhiều tiền vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM mưa trắng trời chiều 31.10, quốc lộ 50 ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, mưa trắng trời ngay từ đầu giờ chiều khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Đáng chú ý, quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng, bị ngập nặng. Nước dâng cao, phủ kín nhiều đoạn mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người đi xe máy phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập, trong khi nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Tình trạng ngập nước khiến việc đi lại của người dân trở nên vất vả. Trên tuyến quốc lộ vốn có nhiều phương tiện qua lại, những đoạn nước ngập sâu trở thành trở ngại lớn, đặc biệt đối với người điều khiển xe máy.

TP.HCM mưa trắng trời chiều 31.10, quốc lộ 50 ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

Không chỉ trên quốc lộ 50, nhiều khu vực dân cư tại xã Bình Hưng cũng ngập mênh mông sau cơn mưa. Nước phủ kín các lối đi, dâng cao tại một số khu vực, thậm chí tiến sát nền nhà dân.

Dù nhiều ngôi nhà đã được nâng nền để hạn chế tình trạng ngập nước, cơn mưa lớn chiều 31.10 vẫn khiến nước dâng lên mức đáng lo ngại. Việc sinh hoạt và di chuyển của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng khi những con đường quen thuộc chìm trong nước.

Mr Pips: 'Lúc buồn chán, có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa'

Ngày 31.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Mr Pips đã có những lời khai gây chú ý về tình trạng sức khỏe của bản thân như mẹ và bạn gái khai trước đó, rằng tâm trạng của bị cáo như đồ thị hình sin, lúc trầm thì không thiết tha gì cuộc sống, nhưng lúc hưng phấn có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát.

"Nếu uống thuốc thì bị cáo bình thường, còn không được uống thuốc thì bị cáo có những hành vi hơi bất thường", Mr Pips trình bày trước bục khai báo.

Theo Mr Pips, từ năm 2012, khi còn học ở Singapore, bị cáo bắt đầu có những biểu hiện bất thường và được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực. "Thời điểm đấy bạn bè thường hay trêu chọc bị cáo học nhiều quá, như thằng bị điên", Nam khai.

Cũng vì sự bất thường trên, Mr Pips phải bỏ dở việc học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học. Suốt thời gian từ khi còn là sinh viên, trong quá trình điều hành đường dây lừa đảo, cho đến khi bị bắt, Mr Pips thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Mr Pips: 'Lúc buồn chán, có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa'

Như giai đoạn đầu bị tạm giam, bị cáo kể, có những thời điểm không nhận thức được đầy đủ khi làm việc với điều tra viên và "thường xuyên la hét". Vì vậy, bị cáo được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám và cho uống thuốc điều trị tới nay.

Nam cũng khai rằng, tình trạng sức khỏe khiến các cán bộ trại tạm giam không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm, vì lo ngại Nam có những hành vi bất thường.

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