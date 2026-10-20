NBA 2026 - 2027 khởi tranh: Chờ màn thể hiện của LeBron James ở ‘ngôi nhà’ mới

Những cuộc đổi màu áo làm rung chuyển NBA

Sáng 21.10 (giờ Việt Nam), giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) 2026 - 2027 sẽ chính thức khởi tranh với 3 trận đấu đáng chú ý giữa Boston Celtics và Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder gặp San Antonio Spurs, cùng màn so tài giữa Philadelphia 76ers và đương kim vô địch New York Knicks.

Sau mùa giải 2025 - 2026 với nhiều biến động, NBA bước vào mùa bóng mới với cục diện khó lường. Tâm điểm nằm ở thị trường chuyển nhượng mùa hè, nơi hàng loạt ngôi sao được cho là đã thay đổi đội bóng, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cả hai miền Đông và Tây.

Đáng chú ý nhất là LeBron James. Sau 8 năm gắn bó với Los Angeles Lakers, siêu sao được mệnh danh là "Nhà Vua" chuyển sang Philadelphia 76ers, mở ra chương mới trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập niên. Ở tuổi 41, LeBron James tiếp tục hướng đến mục tiêu chinh phục chức vô địch NBA, đồng thời kỳ vọng giúp 76ers tìm lại vinh quang sau lần đăng quang gần nhất vào năm 1983.

Các đội bóng mạnh đều có những sự bổ sung chất lượng, hứa hẹn mang đến mùa giải có sự cạnh tranh rất cao ẢNH: FPT PLAY

Một thương vụ đáng chú ý khác là Giannis Antetokounmpo chuyển từ Milwaukee Bucks sang Miami Heat sau 13 năm gắn bó. Sự kết hợp giữa ngôi sao người Hy Lạp và trung phong Bam Adebayo được kỳ vọng giúp Miami Heat nâng tầm sức mạnh, qua đó trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tại miền Đông.

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều cái tên đáng chú ý khác như Jaylen Brown, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball. Những biến động này khiến cuộc đua vô địch NBA mùa giải mới trở nên khó đoán, khi sức mạnh của các đội bóng có thể thay đổi đáng kể chỉ sau một mùa hè.

Với lực lượng được bổ sung nhiều ngôi sao, Philadelphia 76ers và Miami Heat được kỳ vọng sẽ gây sức ép lớn lên New York Knicks, đội bóng đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, ở miền Tây, Oklahoma City Thunder và San Antonio Spurs nổi lên như những ứng viên đáng chú ý.

New York Knicks đối mặt nhiều thách thức

New York Knicks bước vào mùa giải 2026 - 2027 với áp lực không nhỏ. Sau khi lên ngôi vô địch, đội bóng này cần duy trì sự ổn định trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ.

Lịch thi đấu NBA ngày 21.10 ẢNH: FPT PLAY

Jalen Brunson tiếp tục là nhân tố trung tâm trong lối chơi của New York Knicks. Bên cạnh đó, đội bóng còn sở hữu những cầu thủ chất lượng như Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges và Josh Hart. Đây là bộ khung được kỳ vọng giúp Knicks duy trì sức cạnh tranh ở cả mùa giải thường niên lẫn vòng play-off.

Tuy nhiên, con đường bảo vệ chức vô địch của Knicks được dự báo không dễ dàng. Philadelphia 76ers với những ngôi sao hàng đầu, Miami Heat cùng Giannis Antetokounmpo và Bam Adebayo, hay Boston Celtics, Cleveland Cavaliers và Detroit Pistons đều có khả năng tạo ra sức ép lớn.

Ở miền Tây, Oklahoma City Thunder vẫn là cái tên đáng gờm sau chức vô địch NBA mùa 2024 - 2025. Đội bóng này đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao, trong khi San Antonio Spurs sở hữu Victor Wembanyama, trung phong được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự và tầm ảnh hưởng toàn diện.

Sự cạnh tranh giữa các thế lực ở hai miền hứa hẹn tạo nên mùa giải hấp dẫn. Đặc biệt, kể từ khi Golden State Warriors bảo vệ thành công chức vô địch vào năm 2018, chưa có đội bóng nào tái lập thành tích này. Vì vậy, hành trình của New York Knicks sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại NBA 2026 - 2027.

NBA tiếp tục được phát sóng trên FPT Play

Tại Việt Nam, FPT Play tiếp tục phát sóng NBA trong mùa giải 2026 - 2027, đánh dấu mùa thứ 5 liên tiếp đơn vị này đồng hành cùng giải đấu theo thỏa thuận bản quyền độc quyền kéo dài đến hết mùa 2027 - 2028.

Theo kế hoạch, khán giả có thể theo dõi các trận đấu được lựa chọn từ giai đoạn tiền mùa giải (Pre-season), mùa giải chính thức (Regular Season), vòng đấu tranh suất dự play-off (Play-In Tournament), vòng play-off (Playoffs) đến loạt trận chung kết NBA Finals. Các sự kiện bên lề như NBA All-Star Game và NBA Draft cũng nằm trong danh mục nội dung được phát sóng.

NBA mùa giải mới sẽ có trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

FPT Play dự kiến phát sóng khoảng 209 - 226 trận mỗi mùa, trong đó có 180 trận Regular Season, từ 22 đến 34 trận Playoffs, cùng các trận đấu thuộc NBA Cup, Play-In Tournament và một số trận Pre-season. Với lịch thi đấu trải dài, người hâm mộ bóng rổ trong nước có thêm nhiều cơ hội theo dõi các ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài.