Sức hút của những tượng đài thể thao

Ánh Viên bất ngờ tái xuất

Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư 30 tuổi quê Cần Thơ, được xem là tượng đài của bơi lội VN nhờ sở hữu thành tích đồ sộ ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Ánh Viên từng đoạt 25 HCV SEA Games; 1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á; 2 HCĐ ASIAD; 2 lần góp mặt ở Olympic. Cô đoạt hàng trăm HCV ở đấu trường quốc nội, trong đó lập kỷ lục đoạt 21 HCV tại một giải vô địch quốc gia.

Ánh Viên sẽ tái xuất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc (đại hội) gần nhất năm 2022, Ánh Viên đoạt 9 HCV cho đơn vị Quân đội, sau đó bất ngờ tuyên bố giải nghệ khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. 4 năm qua, Ánh Viên tập trung vào việc học với thành tích đáng nể khi tốt nghiệp loại giỏi tại Trường ĐH TDTT TP.HCM vào năm 2023 và 2 năm sau lấy bằng thạc sĩ. Ánh Viên cũng ghi dấu ấn ở các dự án cá nhân, trong đó có việc huấn luyện tại CLB bơi mang tên mình và tham gia lan tỏa ở các chương trình tập bơi, phòng chống đuối nước. Cô cũng duy trì tập luyện, thử sức ở các giải đấu 3 môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy bộ), 2 môn phối hợp (bơi, chạy bộ).

Tại giải bơi - lặn tiền đại hội vừa qua tại TP.HCM, Ánh Viên bất ngờ xuất hiện tranh tài và giành 4 HCV. Tượng đài bơi lội VN cho biết cô sẽ trở lại thi đấu ở đại hội 2026, vẫn trong màu áo Quân đội. "4 năm rồi Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi. Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Mong rằng trên hàng trình này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người", Ánh Viên chia sẻ.

Bền bỉ Tiến Minh, Quang Liêm

24 năm trước, tượng đài cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh lần đầu tham dự đại hội ở tuổi 19. Tay vợt TP.HCM đều đặn góp mặt ở đại hội đến tận bây giờ, khi 43 tuổi, chứng tỏ anh có sự bền bỉ đáng nể. Tiến Minh vẫn là tay vợt thành công nhất của cầu lông VN khi đoạt HCĐ thế giới năm 2013, từng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới và nhiều năm liền vô địch quốc gia.

Quang Liêm về nước thi đấu đại hội

Từng góp mặt ở các giải đấu danh giá nhất của cầu lông thế giới nhưng khi đã qua thời đỉnh cao, Tiến Minh chấp nhận trở lại thi đấu ở các giải cấp thấp nhằm tích lũy điểm, duy trì thứ hạng thế giới. Ngay ở đấu trường trong nước, Tiến Minh cũng không còn thống trị. Không ít ngôi sao chọn cách dừng lại, chuyển hướng sang công tác huấn luyện nhưng Tiến Minh vẫn kiên trì tập luyện, thi đấu. Anh từng chia sẻ lý do chưa giải nghệ bởi niềm đam mê chơi cầu lông đã thấm vào máu, việc được ra sân thi đấu là niềm vui khó diễn tả hết bằng lời. Ở đại hội 2022, Nguyễn Tiến Minh góp sức ở nội dung đồng đội, còn lần này anh chưa tiết lộ nội dung sẽ thi đấu. Hôm qua, Nguyễn Tiến Minh cho biết đang có mặt ở Quảng Trị chuẩn bị tranh tài giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc, cũng là bước chuẩn bị cho đại hội 2026.

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm, nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, cũng xác nhận tham dự đại hội trong màu áo đơn vị TP.HCM. Ở đại hội lần trước, Quang Liêm vắng mặt vì bận lịch thi đấu quốc tế. Năm nay anh sắp xếp được thời gian và công việc để về nước thi đấu, góp phần tạo sức hút cho môn cờ vua ở đại hội. Ở tuổi 35, Lê Quang Liêm duy trì tập luyện, thi đấu đỉnh cao bên cạnh công tác huấn luyện và người hâm mộ hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở đấu trường 4 năm tổ chức 1 lần tại VN.