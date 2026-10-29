Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hoảng hồn khi thấy phạm nhân trốn trại A2 ngã phía sau nhà trước khi bị bắt

Trưa 29.10, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án truy bắt Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) và Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tại khu vực hồ Đá Mài, lực lượng công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lập chốt kiểm soát người qua lại, ngăn người dân đi vào khu vực rừng núi để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Theo người dân địa phương, phạm nhân bị lực lượng chức năng truy đuổi từ khu vực núi xuống khu dân cư. Cuộc truy bắt diễn ra nhanh chóng khiến những người chứng kiến không khỏi bất ngờ, lo lắng.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận lại những chia sẻ của người dân về khoảnh khắc bất ngờ đối diện phạm nhân trốn trại.

Xem nhanh 20h ngày 29.10: Dân kể vụ phạm nhân trốn trại A2 ngã sau nhà | Bán xe 10 năm vẫn đứng tên trên VNeID



Bán xe máy 10 năm vẫn đứng tên trên VNeID, không biết chủ mới là ai: Phải làm sao?

Không ít người bán xe máy từ 5 - 10 năm trước, thậm chí lâu hơn, nhưng đến nay vẫn thấy phương tiện đứng tên mình trên VNeID. Trong đó, có trường hợp chiếc xe đã qua nhiều đời chủ, người bán không còn giữ giấy tờ mua bán, cũng không biết xe hiện ở đâu, ai đang sử dụng.

Điều khiến nhiều người lo lắng là nếu chiếc xe vi phạm giao thông, gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm, người đứng tên đăng ký có bị liên đới trách nhiệm?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin phương tiện trên VNeID, VNeTraffic. Nếu phát hiện dữ liệu không đúng với thực tế sở hữu, trong đó có xe đã bán nhưng vẫn đứng tên mình, người dân cần chủ động khai báo để cơ quan đăng ký xe cập nhật dữ liệu.

Bán xe máy 10 năm vẫn đứng tên trên VNeID, không biết chủ mới là ai: Phải làm sao?

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