Xem nhanh 20h ngày 28.10: Mr Pips nhận lương hàng trăm kg vàng | Khách Tây múa hát hết mình ở đám cưới miền Tây

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mr Pips 'đút túi' 500 tỉ, được trả lương bằng cả trăm kg vàng

Tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán quốc tế, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội xét hỏi đối với Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips). Nam bị xác định là chủ mưu 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Trước bục khai báo, Mr Pips Phó Đức Nam khai được hưởng 3 - 5% doanh thu của các sàn giao dịch, sau khi trừ đi chi phí phát sinh. Bị cáo ước tính tổng số tiền khoảng 500 tỉ đồng.

Mr Pips 'đút túi' 500 tỉ, được trả lương bằng cả trăm kg vàng

Nhân viên thông thường sẽ nhận lương hoàn toàn bằng tiền VNĐ. Riêng với Mr Pips, Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) và một người khác, do là lãnh đạo chủ chốt nên tổng công ty bên Thổ Nhĩ Kỳ cho hưởng đặc quyền, có thể nhận lương bằng tiền hoặc vàng.

Mr Pips chọn hình thức thứ hai, là nhận bằng vàng. Mỗi khi thanh toán, bộ phận tài vụ của công ty sẽ cử người đến các cửa hàng mua vàng, mang đến cho bị cáo.

"Vì sao lại chỉ có 3 người được nhận vàng?", chủ tọa hỏi. Mr Pips cho biết đây là chính sách của công ty, bị cáo chỉ hưởng quyền lợi theo nội quy đã đề ra.

Khách Tây đi ngang đám cưới ở Cần Thơ, được mời vào còn bỏ phong bì mừng cưới

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm khách Tây tham gia đám cưới ở Cần Thơ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, họ hào hứng hòa mình vào những điệu nhảy, không ngần ngại thể hiện sự thân thiện với mọi người. Không những vậy, một nam khách nước ngoài còn cầm mic thể hiện bài hát nhạc ngoại lời Việt. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi được mời vào chung vui, nhóm khách Tây còn không quên bỏ phong bì mừng cô dâu, chú rể.

Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút gần 3 triệu lượt xem, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự hòa đồng của nhóm du khách.

Khách Tây tình cờ dự đám cưới ở Cần Thơ, nhảy múa hết mình còn bỏ phong bì mừng cưới

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phúc Nguyên, người quay đoạn clip, cho biết anh là khách mời tại đám cưới của chú rể Khang Minh và cô dâu Phương Hảo, tổ chức ngày 25.10 tại Cần Thơ. Thấy nhóm khách nước ngoài giao lưu vui vẻ với gia đình và khách dự tiệc, anh lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Dù chưa rõ tiếng Việt nhưng một nam du khách cũng tự tin thể hiện ca khúc lời Việt nhạc ngoại "Chỉ riêng mình ta".

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