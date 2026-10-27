Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Luật sư kiến nghị cho Mr Pips giám định tâm thần

Ngày 27.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, bị cáo đã nhờ cha mẹ cùng bạn gái mua bất động sản, vàng, đổi ngoại tệ…

Xem nhanh 20h ngày 27.10: Luật sư kiến nghị giám định tâm thần Mr Pips | Nữ tài xế ngăn mẹ ôm con định nhảy cầu

Luật sư Phạm Thanh Bình và luật sư Vũ Tuấn Linh, hai người bào chữa cho Mr Pips Phó Đức Nam, cho biết đã có đơn kiến nghị gửi hội đồng xét xử, về việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ.

Theo luật sư, đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến tòa án trước ngày phiên sơ thẩm mở.

Trong đơn, các luật sư cho biết qua làm việc với Phó Đức Nam, gia đình và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, các văn bản của trại tạm giam, họ nhận thấy bị cáo có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần trong thời gian dài, trước khi xảy ra vụ án.

Tài liệu được luật sư viện dẫn cho thấy một số người thân, có quan hệ huyết thống trực hệ với Nam có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt.

Nữ tài xế taxi kịp thời ngăn người mẹ ôm con 2 tuổi định nhảy cầu Rạch Miễu

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế taxi cùng nhiều người dân ngăn người phụ nữ ôm con nhỏ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nữ tài xế là chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, ở Chợ Gạo, Đồng Tháp). Trao đổi với Thanh Niên, chị cho biết sự việc xảy ra lúc 23 giờ 38 ngày 24.10.2026.

Theo chị Huế, khoảng 22 giờ 30 hôm đó, chị chở khách từ phía Đồng Tháp sang Vĩnh Long (Tiền Giang cũ sang Bến Tre cũ). Sau khi trả khách, chị lái taxi quay về. Khi đến giữa cầu Rạch Miễu, chị nhìn thấy người phụ nữ bế con nhỏ đứng khóc. Do xe đang chạy khá nhanh, chị lướt qua nhưng lập tức cảm thấy bất an.

Nữ tài xế taxi kịp thời ngăn người mẹ ôm con 2 tuổi định nhảy cầu Rạch Miễu

Trên đường trở lại, chị liên tục niệm Phật, cầu mong 2 mẹ con vẫn an toàn. Khi đến nơi, chị thấy chiếc xe của người phụ nữ vẫn còn, hai mẹ con đã ra khu vực ngoài lan can dành cho người đi bộ. Không kịp suy nghĩ, chị dừng taxi, chạy đến ôm giữ 2 mẹ con.

"Tôi không còn nghĩ đến chuyện bị phạt nguội hay gì nữa. Tôi hỏi: 'Chị ơi, có gì không mà chị đứng đây vậy? Có gì chị nói em nghe đi'", chị Huế nhớ lại.

Chi tiết mời quý vị theo dõi video.

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