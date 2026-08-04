Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Sau gần một năm với hàng loạt diễn biến khiến dư luận đặc biệt quan tâm, vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong đã có bước tiến mới.

Ngày 4.8.2026, Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là vụ án từng dẫn đến chuỗi sự việc đau lòng, từ nhiều đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân, vụ nổ súng của người cha, cho đến việc hàng loạt cán bộ tố tụng bị khởi tố.

Xem nhanh 20h ngày 4.8: Truy tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh Vĩnh Long | Ai được đăng ký thẻ metro, xe buýt miễn phí?

TP.HCM phát hành thẻ đi xe buýt, metro miễn phí, ai được đăng ký?

Theo quy định, chính sách miễn phí áp dụng cho 4 nhóm đối tượng gồm người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi (do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký). Thẻ giao thông công cộng này sẽ được sử dụng trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và 134 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố.

Để đăng ký, người dân cần chuẩn bị thông tin cá nhân, 1 ảnh thẻ nền sáng rõ mặt và ảnh chụp giấy tờ chứng minh như căn cước công dân (đối với người cao tuổi), giấy xác nhận khuyết tật, giấy chứng nhận người có công hoặc giấy khai sinh của trẻ em.

Người dân có thể lựa chọn đăng ký linh hoạt qua 3 hình thức: thao tác trên ứng dụng MultiGo, kê khai trực tuyến tại website buyttphcm.com.vn, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm tiếp nhận ở Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành).

Hồ sơ sẽ được Trung tâm kiểm tra và phê duyệt trong vòng 1 ngày làm việc. Sau khi hoàn tất, thẻ được trả trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn hoặc gửi về các bến xe buýt quận 8, Chợ Lớn A, Tân Phú trong tối đa 3 ngày làm việc.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

Sáng 4.8, đội tuyển Việt Nam rời khách sạn tại Bogor lúc 9 giờ 30 để di chuyển đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Toàn đội có mặt tại sân bay vào khoảng 10 giờ 45 để làm thủ tục xuất cảnh.

Sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, bầu không khí trong đội tuyển rất thoải mái. Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ, tự tin sau khi hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chiến thắng trước Indonesia, rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay VJ928 khởi hành lúc 14 giờ từ Jakarta và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 15.

Ngay khi trở về Hà Nội, toàn đội sẽ bước vào giai đoạn hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 7.8.

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