Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ông Trump 'quay xe', tuyên bố hủy tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chấp nhận đề xuất từ các nước Trung Đông và hủy tấn công Iran nhằm tạo động lực cho đàm phán.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1.8 (sáng 2.8 theo giờ Việt Nam), ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã "lên đạn và sẵn sàng nhắm vào Iran", nhưng ông đồng ý với yêu cầu của Tehran và các quốc gia Trung Đông khác về việc hoãn tấn công do đã có "các khuôn khổ của một thỏa thuận đã được nhất trí". Tehran chưa bình luận thông tin này.

Xem nhanh 20h ngày 2.8: Ông Trump 'quay xe', hủy tấn công Iran | Nổ bom gây thương vong lớn ở Moscow

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận đề xuất sẽ bao gồm việc mở cửa lại ngay lập tức eo biển Hormuz và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Iran". Ông Trump cho biết thêm Israel cũng đồng tình với quyết định tạm dừng các cuộc không kích. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ lưu ý việc đình chiến này vẫn phụ thuộc vào việc các bên "có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận".

Nổ bom gây thương vong lớn gần nhà hàng trung tâm Moscow

Hãng TASS ngày 1.8 dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Nga cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 10 cùng ngày theo giờ địa phương, gần một nhà hàng nằm trong khu nhà cao tầng tại Quảng trường Kudrinkskaya ở Moscow.

Ủy ban Chống khủng bố Nga (NAC) cho biết một người phụ nữ chưa xác định danh tính đã cố gắng mang thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Vụ nổ ngay sau đó đã khiến người phụ nữ này, một bảo vệ và một thực khách thiệt mạng. Theo giới chức y tế, 21 người khác bị thương với các mức độ khác nhau và đang được hỗ trợ tích cực.

Nổ bom gây thương vong lớn gần nhà hàng trung tâm Moscow

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Nga đã phong tỏa hiện trường. Các chuyên gia của Ủy ban Điều tra Nga đang khẩn trương thu thập chứng cứ. Sở Giao thông Moscow cũng thông báo hoãn lễ hội đạp xe ban đêm tại Moscow.

Giới chức hiện chưa công bố danh tính nạn nhân và chưa xác định được bên chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

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