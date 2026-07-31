Xem nhanh 20h ngày 31.7: Đề xuất cấp sổ đỏ điện tử | Vĩnh biệt cựu cầu thủ, BLV Trịnh Quốc Hưng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Tại điều 63 của dự thảo quy định, Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất. Bên cạnh hình thức nhận bản giấy như lâu nay, người dân sẽ nhận cả bản điện tử với giá trị pháp lý như bản giấy.

Theo dự án luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa hệ thống quy hoạch; hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch; quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế khai thác quỹ đất từ trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư và ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cùng các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng; đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt đối với các dự án trọng điểm, cấp bách hoặc trường hợp có sự đồng thuận cao của người dân.

Đối với tài chính đất đai và giá đất, dự thảo luật định hướng chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Giá đất sẽ do Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, đồng thời có cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch và phòng, chống đầu cơ, thao túng giá.

Cựu cầu thủ, BLV Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Trịnh Quốc Hưng từng khoác áo các CLB Hàng không Việt Nam và Hà Nội ACB ở vị trí tiền vệ. Khi sự nghiệp đang phát triển, anh gặp chấn thương nặng trong trận tranh suất tham dự V-League 2006 và giải nghệ vào năm 2009.

Sau đó, Quốc Hưng theo học HLV, tham gia đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Anh phụ trách nhiều lứa U.14 đến U.17, trong đó cùng đội U.15 Hà Nội giành HCB tại giải U.15 quốc gia năm 2010.

Rời công tác huấn luyện, Quốc Hưng chuyển sang làm bình luận viên thể thao. Từ các trận bóng đá phong trào, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình nhờ chất giọng gần gũi và những phân tích giàu chuyên môn. Ngoài bóng đá, anh còn tham gia bình luận nhiều môn thể thao khác. Tại World Cup 2026, Quốc Hưng vẫn góp mặt trong nhiều chương trình bình luận và phân tích các trận đấu.

Cựu cầu thủ, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Sự ra đi đột ngột của Quốc Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ tiếc thương. Nhiều người nhớ đến anh như một đồng nghiệp khiêm nhường, tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dành trọn tình yêu cho bóng đá.

Trong số những lời tiễn biệt, chia sẻ của BLV Quang Huy nhận được nhiều sự đồng cảm: "Có những người mới đây thôi họ còn hiện diện quanh ta, thoáng chốc đã trở thành những hoài niệm và ký ức không thể nào quên".

Theo Quang Huy, Quốc Hưng là người đồng nghiệp gần gũi, cầu tiến và luôn hết mình với nghề. "Cuộc đời Quốc Hưng gắn liền với trái bóng, từ khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã có ước mơ được làm BLV. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình", BLV Quang Huy chia sẻ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.