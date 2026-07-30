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Xem nhanh 20h ngày 30.7: 8 nhà thầu sân bay Long Thành gửi tiết kiệm tiền tạm ứng | Thoát nạn cạnh xe lu lật
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 30.7: 8 nhà thầu sân bay Long Thành gửi tiết kiệm tiền tạm ứng | Thoát nạn cạnh xe lu lật

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

‘Xem nhanh 20h’ ngày 30.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 8 nhà thầu sân bay Long Thành mang tiền tạm ứng đi gửi tiết kiệm; xe tải chở xe lu bị lật trên đường, 2 người thoát nạn hy hữu;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

8 nhà thầu sân bay Long Thành mang tiền tạm ứng đi gửi tiết kiệm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt vi phạm tại gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách) thuộc dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư, có giá trị hợp đồng hơn 27.813 tỉ đồng và hơn 338 triệu USD.

Kết luận thanh tra cho thấy, hồ sơ mời thầu tại gói thầu này có nhiều sai sót, phải sửa đổi nhiều lần; yêu cầu thông số kỹ thuật về khả năng xử lý với hệ thống thang bộ hành và thang cuốn theo các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…

8 nhà thầu sân bay Long Thành mang tiền tạm ứng đi gửi tiết kiệm

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu có vi phạm, không yêu cầu nhà thầu làm rõ khi đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu Vinaconex theo quy định.

Một số thiết bị không được nhà thầu khai báo và không có giấy xác nhận sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai; một số thiết bị thi công đã hết thời gian kiểm định; một số máy, thiết bị thi công không có chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông.

Kết luận thanh tra còn cho thấy, 8/10 nhà thầu trong liên danh Vietur sử dụng hơn 936 tỉ đồng tiền tạm ứng để gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với số lãi hơn 10,6 tỉ đồng. Việc này không đúng mục đích sử dụng tiền tạm ứng theo thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Xe tải chở xe lu bị lật trên đường, 2 người thoát nạn hy hữu

Gần 15 giờ ngày 30.7, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) mới hoàn tất xử lý hiện trường vụ xe tải chở xe lu bị lật trên đường Trần Văn Giàu (đoạn qua phường Tân Tạo), giải tỏa ùn tắc giao thông qua khu vực.

Xem nhanh 20h ngày 30.7: 8 nhà thầu sân bay Long Thành gửi tiết kiệm tiền tạm ứng | Thoát nạn cạnh xe lu lật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM chở theo một chiếc xe lu chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ đường Võ Trần Chí về đường Tên Lửa.

Khi vừa qua cầu vượt Tỉnh lộ 10B (phường Tân Tạo, TP.HCM) một đoạn, tài xế cho xe tải rẽ trái quay đầu để di chuyển về lại hướng đường Võ Trần Chí. Trong lúc ôm cua, chiếc xe lu chở trên xe tải bất ngờ bị chao đảo rồi ngã lật ngửa xuống mặt đường.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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