Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hãng bay phải bố trí người hỗ trợ khách check-in trước khi đóng quầy 15 phút

Nội dung nằm trong Thông tư số 48/2026 Quy định về vận tải hàng không, trong đó quy định trách nhiệm của hãng hàng không tại cảng hàng không Việt Nam, do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo Thông tư, đối với dịch vụ hành khách tại điểm đi, điểm nối chuyến, các hãng hàng không có trách nhiệm phối hợp với người khai thác cảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách bố trí khung đo, cân hành lý xách tay cho hành khách tại các khu vực quầy thủ tục và tại các cửa ra tàu bay.

Thời gian mở quầy đối với các chuyến bay nội địa ít nhất 2 giờ trước giờ đi dự kiến, đối với các chuyến bay quốc tế ít nhất 3 giờ. Thời gian đóng quầy (kết thúc tiếp nhận hành khách) đối với chuyến bay nội địa là 40 phút trước giờ đi dự kiến, đối với chuyến bay quốc tế là 50 phút.

Xem nhanh 20h ngày 29.7: Manh mối liệt sĩ từ di ảnh phục dựng | Hãng bay phải hỗ trợ khách trước giờ đóng quầy

Đặc biệt, các hãng bay có trách nhiệm bố trí nhân viên trợ giúp hành khách chưa làm thủ tục tại khu vực làm thủ tục trước giờ đóng quầy 15 phút và thông tin cho các bộ phận an ninh, xuất nhập cảnh, hải quan để hỗ trợ hành khách đến cửa ra tàu bay đúng giờ; Công bố và thực hiện giờ đóng cửa ra tàu bay không sớm hơn 15 phút trước giờ đi dự kiến và đảm bảo việc vận chuyển hành khách theo đúng hành trình.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho hành khách về quyền lợi của hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, chậm có hành khách trên khoang, chuyến bay bị hủy tại khu vực làm thủ tục, cửa khởi hành.

Quảng Ngãi: Phát hiện 2 ảnh chân dung trong di vật liệt sĩ

Theo thông tin từ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi, sáng 29.7, đơn vị đã hoàn tất việc phục dựng 2 bức ảnh chân dung được Tổ lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm thấy trong quá trình khai quật lấy mẫu tại phần mộ liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, thuộc xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi).

Việc phục dựng này nằm trong chương trình thực hiện mô hình "Bức ảnh tri ân" mà Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai.

2 bức ảnh tìm thấy trong di vật liệt sĩ ở Quảng Ngãi đã được phục dựng ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ đầu tháng 7 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng khoảng 30 tấm ảnh cũ của liệt sĩ và trao tặng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày), Đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh danh tính liệt sĩ.



Tại đây, khi khai quật lấy mẫu tại phần mộ số 115, hàng thứ 4 thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da.

Đáng chú ý, bên trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên. Ngoài ra, còn có một số vật dụng cá nhân khác đã bị ảnh hưởng theo thời gian nhưng vẫn còn giá trị phục vụ công tác xác minh.

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